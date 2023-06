A horas de cumplirse un año de la bullada y polémica pelea de Juan Cristóbal Guarello con Francis Cagigao en Radio ADN, el actual panelista de Deportes en Agricultura volvió a hablar del incidente avisando que será la última.

Guarello había prometido nuevos detalles del recordado round radial con el ex gerente de la selección chilena, y los entregó en casi 50 minutos de relato en su nuevo programa de YouTube, La Hora de King Kong.

Tal como detalló el rostro del periodismo deportivo nacional, antes, durante y después del duro encontrón en vivo con Cagigao, sostenido por la tarde del 23 de junio de 2022, desde la ANFP le mandaron varios mensajes en los que le contaban cómo era el español en la intimidad de Quilín.

“Está delirante, este huevón se cree sultán. Es una vergüenza, yo no lo hubiera aguantado jamás. Estuve peleando con este hombre, no aguanta crítica alguna. Es de gritos y amenazas constantes. Cree que los medios tienen que decir lo que él plantea y no lo pueden cuestionar. Es un idiota”, le decían a Guarello sobre Cagigao.

El comunicador agrega que “esto me lo decían de adentro de la ANFP. Si me quieren llevar a juicio, acá tengo los WhatsApp. No digo quien me los mandó, sólo lo que me decían desde la ANFP. Tenía amigos en los medios, gente que le aplaudía todo, que le encontraban la razón”.

Por último, Guarello cuenta que “era ‘desequilibrado’, me decían desde dentro de la ANFP. Es una fuente irreprochable que no podía revelar. Descubrí la cara más triste del fútbol chileno. Una persona por darse el gusto pasa por arriba de toda la organización”.