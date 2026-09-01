Facundo Velazco señaló que tienen claro que deben jugar ante Wanderers en el Zorros del Desierto, partido clave en la lucha por el título.

Cobreloa superó un duro escollo en Calama al ganarle 2-0 a San Marcos de Arica, resultado con el que se mantuvieron en la cima de la tabla junto a Wanderers, ambos con 41 unidades.

El autor del primer tanto loíno fue el argentino Facundo Velazco, quien mostró su alegría por haber convertido en el Zorros del Desierto por primera vez con la casaquilla naranja.

“Necesitábamos volver al triunfo. Nos costó, tuvimos paciencia y por suerte pude hacer mi primer gol en este estadio tan lindo”, manifestó tras el encuentro ante la prensa calameña.

Facundo Velazco celebra el gol de Cobreloa ante San Marcos de Arica

Cobreloa ya palpita el partido ante Wanderers en Calama

Además le puso pimienta al torneo al desafiar a Wanderers, tras ser consultado sobre si estaban presionados por el triunfo caturro. “No pasa nada, falta mucho. Debemos preocuparnos de nosotros y falta que ellos vengan acá“, señala.

En efecto, ese encuentro tiene pinta de “final anticipada”. Eso sí, no se jugará el 13 septiembre como estaba estipulado, ya que fue postergado debido a la final Intercontinental que los porteños jugarán ante Real Madrid. Se disputará el 26 del mismo mes.

Velazco además confía en el trabajo que viene realizando Cobreloa. “Sabemos que estos partidos son difíciles, pero no dependemos de nadie más. Seguimos punteros”, declaro.

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“Ahora ganamos, venimos siendo punteros en un torneo difícil. Sé que por ahí los hinchas piden más, pero estamos punteros hace 14 fechas“, destaca de la escuadra nortina.

Por lo mismo es que señala que son un serio candidato a campeonar. “Eso demuestra lo que es este grupo, lo que buscamos y lo que queremos“, manifestó el trasandino.