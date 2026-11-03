Ambos dirigentes se enfrentaron con declaraciones cruzadas debido a las próximas elecciones en la ANFP.

La ANFP vive momentos muy importantes debido a la siguiente elección que se acerca. Por esta razón es que Juan Tagle y Aníbal Mosa se enfrentaron por declaraciones cruzadas.

El próximo 19 de noviembre se elegirá al nuevo presidente en Quilín, quien tendrá la misión de reemplazar al cuestionado Pablo Milad. Los dos candidatos son Jorge Yunge y Jorge Uauy, quienes intentarán quedarse con el sillón del fútbol chileno.

La distancia entre Mosa y Tagle

Juan Tagle fue durante largos años el presidente de Cruzados, sociedad anónima que administra a Universidad Católica. Dejó su cargo durante este 2026 y ahora es parte de la lista de Jorge Uauy. Si gana este dirigente, Tagle será su vicepresidente.

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Hace algunos días Aníbal Mosa propuso que se debería presentar una sola lista, la cual genere unidad en el fútbol chileno. Vale recordar que Yunge representa la continuidad del trabajo de Pablo Milad, mientras Uauy ha sido muy crítico del legado del curicano. A Juan Tagle no le pareció la idea del mandatario de Blanco y Negro.

“La unidad en la ANFP tiene que darse detrás de quien gane la elección. Intentar modificar el proceso y el calendario electoral no me parece“, indicó Tagle en el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Aníbal Mosa no se demoró mucho en responder.

“Bueno, está bien. No todos somos iguales. No me afecta en nada lo que diga Juan Tagle. Yo estoy preocupado de cosas más importantes. Estoy preocupado de sacar a mi equipo campeón“, contestó Mosa horas después.

El próximo jueves 19 de noviembre se definirá al ganador de la presidencia de la ANFP, mientras se espera que el cambio de mando suceda en enero del 2027. El vencedor tendrá la misión de elegir al siguiente entrenador de la selección chilena.