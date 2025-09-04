Arturo Vidal y Alexis Sánchez son dos de los máximos referentes en la historia del deporte nacional. Ambos fueron figuras claves de la Generación Dorada que conquistó dos Copas América y llevó a la Roja a disputar dos mundiales consecutivos. Hoy, sin embargo, atraviesan distintos presentes en sus carreras.

Por una parte, el ‘King’ regresó a Colo Colo el 2024 tras su salida de Athletico Paranaense convirtiéndose en uno de los titulares indiscutidos de la escuadra. Mientras que Alexis el 2024 regresó a Udinese de la Serie A, pasando tensos momentos sin sumar muchos minutos en cancha.

Sin embargo, el delantero nacional dio la sorpresa en el mercado de fichajes al anunciar su salida del club bianconero y anunció su esperado regreso a LaLiga para sumarse al Sevilla, club en el que también llegó como refuerzo esta temporada el chileno Gabriel Suazo.

La diferencia de sueldo entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Vidal, con pasado en clubes como Barcelona, Bayern Múnich y Juventus, tiene el sueldo más caro de Colo Colo con un monto anual cercano a los 1.2 millones de dólares (1.165 millones de pesos chilenos), recibiendo un monto mensual cercano a los 100 millones de pesos chilenos.

Arturo Vidal regresó a Colo Colo el 2024/Photosport

Por otra parte, el tocopillano, que jugó en clubes como el Manchester United, Arsenal e Inter de Milan, recibía 1,5 millones de dólares anuales en el Udinese, tuvo que bajarse el sueldo para poder fichar con el Sevilla.

“Va a cobrar mucho menos de lo que venía haciendo en otros clubes, ya que llega como jugador libre. El chileno cobrará en su año en Nervión un sueldo mínimo, similar al de los otros seis fichajes que ha firmado Antonio Cordón”, reveló el medio El Diario de Sevilla.

Según Capology, entre los sueldos más bajos del club se encuentran Ørjan Nyland que cobra 730 mil euros (824 millones de pesos mensuales) y Peque Fernández que tiene un sueldo de 620 mil euros al año (688 millones en pesos chilenos).

Si el sueldo de Alexis estuviese efectivamente entre esas cifras, sería un monto bastante menor en comparación a lo que ganaba en el Udinese y también es menor a lo que cobra Vidal en Colo Colo.