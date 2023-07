El escándalo de los representantes en Chile está desatado. Varias acusaciones de manejo desde las sombras están cayendo contra Fernando Felicevich, sobre todo tras la segunda parte del reportaje El Cartel del Gol de Informe Especial.

Desde el Sifup reaccionaron a los nuevos antecedentes otorgados en esta investigación. Gamadiel García, presidente del sindicato, afirmó en conversación con ADN Radio que están buscando los mecanismo para terminar con los nexos entre los representantes y clubes.

“Más que dudas, creo que hay varias certezas que se demuestran en el reportaje. Lo que viene ahora es lo realmente importante, porque hay mucha gente que sabe lo que ocurre, pero el paso siguiente no se da con las autoridades. Eso llama la atención”, declaró Gamadiel.

En ese sentido, el timonel del Sifup sostuvo que “lo que me inquieta es que el fútbol deje de ser competitivo. Que si no eres parte de una representación, no tengas posibilidades de jugar o tener un mejor contrato. Hoy queda claro que si no perteneces a un representante, no llegas a un equipo, no sales al extranjero o no estás en la selección. La competencia real se ve afectada”.

“Eso te da poca competencia. Hay jugadores que siempre se mueven entre los mismos equipos. Eso te va quitando movilidad, contrataciones y competencia”, agregó.

A la hora de analizar los pasos a seguir, el dirigente avisó que “lamentablemente, como sindicato, tenemos pocas herramientas para investigar. Estamos poniendo todos los antecedentes. Sostuve reuniones con abogados para ver cuál es la mejor entidad a la que podemos recurrir para que esto se investigue. Así que le vamos a entregar toda la información al Ministerio Público y ellos tendrán que dar una conclusión”.

“El ente regulador de nuestro futbol no es autónomo, está mandatado por los 32 presidentes del consejo, por lo tanto, más allá de lo que haga la ANFP, es lo qué harán los presidentes de los clubes, porque ellos son los que mandan, lamentablemente es así”, concluyó.