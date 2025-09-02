Con el cierre del mercado de fichaje se confirmó el futuro de varios futbolistas chileno. Entre ellos destacan el arribo de Alexis Sánchez al Sevilla y el de Ben Brereton al Derby County, aunque también quedó en evidencia la difícil situación que atraviesan otros jugadores.

Miiko Albornoz, exjugador de Colo Colo, cerró su etapa en el Veije Boldklub de Dinamarca a comienzos de este año. Su partida no tomó por sorpresa, ya que en el último año no logró sumar minutos y a comienzos de esta temporada ya le habían comunicado que no continuaría en el plantel, quedando así como jugador libre.

Tras esto, el jugador señaló, según recoge AS, que el retiro estaba muy lejos de sus planes. “Me ilusionan los nuevos retos y aún tengo muchas ganas de jugar al fútbol y contribuir a un equipo”.

Y aunque hubo rumores sobre su posible llegada a la Europa Point FC que juega en la Premier League Gibraltareña, nada se concretó y el jugador chileno-sueco de 34 años sigue sin ser anunciado en un nuevo club en este, ya finalizado, mercado de pases en Europa.

Miiko Albornoz jugando por la Roja en un amistoso en 2018/Photosport

La carrera de Miiko Albornoz

El jugador inicio su carrera profesional en 2007 con el IF Brommapojkarna, equipo en el que permaneció hasta 2011. Ese mismo año dio el salto al Malmo FF, donde vivió una exitosa etapa al conquistar la Allsvenskan en dos ocasiones, en 2012 y 2014.

En 2014 emigró al fútbol alemán para unirse al Hannover 96, club en el que se mantuvo hasta 2020 disputando un total de 129 partidos oficiales.

Más tarde, en 2021, tuvo un breve paso por Colo Colo, donde sumó 9 encuentros antes de continuar su carrera en el Vejle Boldklub de Dinamarca en 2022, escuadra con el que consiguió el ascenso a la Superliga en la temporada 2022-2023.