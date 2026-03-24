Walter Lemma cree que en la cancha quedaron evidenciadas las distancias entre Deportes Concepción y Colo Colo. Literalmente el Grupo A de la Copa de la Liga emparejó al puntero y al colista de la Liga de Primera. Y los albos festejaron un 3-1 en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El León de Collao logró un descuento mediante el defensor argentino Fausto Grillo. Pero eso no bastó para dejarle conclusiones positivas a Lemma. “Nos hacen un gol de pelota parada al final sin tener situaciones en contra, tuvimos aproximaciones”, describió el ex DT de Unión La Calera.

“Los volantes se metían como interiores, el descenso de (Claudio) Aquino, controlamos bien el partido. El segundo tiempo se desarmó, es la realidad de un equipo que viene primero y otro que está último. La idea es mejorar”, apuntó Lemma, quien fue ayudante de Gustavo Quinteros en el Cacique.

Walter Lemma, DT de Deportes Concepción. (Marco Vázquez/Photosport).

El argentino tuvo más sobre su ciclo, que comenzó para sustituir al defenestrado Patricio Almendra. “Hace muy poquito que estamos, con dos competencias encima. Entrenamos muy poco, uno va sacando conclusiones y viendo rendimientos. También queremos competir”, reveló Lemma.

“Somos profesionales y la idea siempre es competir y salir a ganar. Veremos cómo hacer que el equipo ande cada vez mejor”, aseguró el trasandino, quien fue el principal artífice de la llegada de Pablo Solari a Colo Colo, pues lo había conocido en Talleres de Córdoba.

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Lemma marca la meta clave de Concepción tras la caída vs Colo Colo

Walter Lemma sabe que Deportes Concepción debe encontrar rápido el camino, aunque esta derrota ante Colo Colo le sirve para el reinicio liguero, que lo enfrentará nuevamente con el Cacique. El argentino marcó el objetivo fundamental de los lilas.

“Este club tuvo muchas idas y vueltas en su historia. Nosotros en principio tenemos que resolver esa situación y después terminar lo más arriba posible. Hoy es ilógico pensar en algo así, lo primero es mejorar”, apuntó Lemma, quien recibió la buena noticia del retorno de Fausto Grillo, autor del descuento.

Así celebró Fausto Grillo el descuento del Conce ante Colo Colo. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Para el DT trasandino, lo fundamental es “sostener el rendimiento e ir mejorando para lograr eso. Los partidos son de 95 minutos. Con un tiempo solo no alcanza”. Un fuerte toque de alerta para sus pupilos, quienes están en una posición incomodísima y en serio riesgo de descenso directo.

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