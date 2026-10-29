Cuándo, a qué hora y dónde ver en “Super Resolution” Universidad Católica vs U. de Chile

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

Este domingo 1 de noviembre se disputará una nueva edición del clásico universitario, cuando Universidad Católica reciba a Universidad de Chile en el Claro Arena. El encuentro, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, está programado para las 17:15 horas.

El duelo será uno de los principales atractivos de la jornada, ya que los azules buscan dar caza al líder Colo Colo, mientras que los cruzados buscan descontar y acercarse al equipo de Fernando Gago tras empatar con Audax Italiano este miércoles.

La lucha por entrar a Copa Libertadores

El Clásico Universitario tendrá un ingrediente adicional: la lucha por el segundo lugar del campeonato, conocido como Chile 2, que entrega clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo lidera el campeonato con 55 puntos, seguido por Universidad de Chile, con 48, y Universidad Católica, con 43 unidades.

En ese escenario, el encuentro del domingo será una oportunidad importante para ambos equipos. Universidad de Chile buscará consolidarse en la parte alta, mientras que Universidad Católica intentará sumar en casa y acercarse a su rival en la clasificación.

La U y Católica jugarán el clásico universitario

¿Cómo terminó el último Clásico Universitario?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en la Liga de Primera favorece a Universidad de Chile. El pasado 25 de abril de 2026, los azules vencieron por 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional, con un gol de Juan Martín Lucero.

Ahora, los cruzados tendrán la oportunidad de buscar la revancha ante su público, en un encuentro que puede influir tanto en la rivalidad histórica como en las aspiraciones de ambos clubes para el final de la temporada.

¿Cómo ver el clásico en Super Resolution?

El Clásico Universitario está programado para este domingo 1 de noviembre, a las 17:15 horas, en el Claro Arena, recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo.

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se podrá ver a través de TNT Sports Premium por Zapping, en Super Resolution, tecnología que mejora la definición de la imagen y permite apreciar con mayor nitidez los detalles del encuentro.

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