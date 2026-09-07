Los seguidores podrán disfrutar de este gran proyecto de lunes a viernes a las 13:00 horas a través de la frecuencia de Radio Amor.

El dial y las plataformas digitales se renuevan con el esperado estreno de “Con Camiseta”, el nuevo programa radial deportivo que llega a a vivir y analizar lo que pasa con Colo Colo, U. de Chile, la selección chilena, Darío Osorio y toda la actualidad.

Este nuevo espacio, que llega para convertirse en la cita obligada de todos los fanáticos que buscan pasión y debate, tuvo su estreno durante esta jornada.

Los auditores y seguidores podrán disfrutar de este gran proyecto de lunes a viernes a las 13:00 horas. Su emisión principal será a través de las frecuencias de Radio Amor, sintonizando el 90.1 FM en Santiago, 88.5 en Valparaíso y Viña del Mar y 96.1 en San Felipe y Los Andes.

De esta manera se podrá conocer diariamente todo el análisis deportivo, junto a polémicas y debates de lo que ocurre tanto en Chile como en el mundo.

El nuevo programa radial deportivo está al aire

Gran equipo para este nuevo proyecto

Pero el alcance de “Con Camiseta” no se queda solo en la radio tradicional, ya que apuesta fuertemente por el mundo digital. El programa se transmitirá simultáneamente por streaming a través de las plataformas oficiales de Con Camiseta, además de las reconocidas redes y sitios de Redgol y La Hora, asegurando una amplia cobertura.

Al mando de esta ambiciosa nave se encuentra el destacado conductor Alejandro Cortés, que con su experiencia marcará el ritmo de cada jornada, guiando la conversación y entregando el equilibrio perfecto entre la información dura y el entretenimiento.

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Para enriquecer aún más el análisis, el equipo cuenta con una mezcla perfecta de experiencia en la cancha y rigor periodístico. La presencia de ex jugadores profesionales, destacando a figuras como Sebastián Roco, aportará la visión única de quienes vivieron el fútbol desde adentro, sumando conceptos tácticos invaluables.

Finalmente, a este gran proyecto se suma un panel estelar compuesto por afamados y experimentados periodistas del medio. Profesionales de renombre como Rodrigo Herrera, Romai Ugarte, Luis Marambio y Cristopher Antúnez, entre otros, garantizarán debates encendidos, entrevistas exclusivas y una cobertura completa del acontecer deportivo.