Cobresal suma nueva derrota ante Everton y peligra con el descenso: “La mala suerte nos sigue”

Cobresal enfrenta uno de los momentos más complejos de sus últimos años. El elenco dirigido por Gustavo Huerta sumó una nueva derrota ante Everton y sigue en la parte baja de la tabla. A tal punto que solo la diferencia de gol lo tiene fuera de zona de descenso en la Liga de Primera.

Un escenario que empieza a preocupar en el cuadro minero. Es que la temporada 2026 empezó a lo grande para Cobresal con tres triunfos al hilo (Ante Calera se les dio la victoria por secretaría). Pero la eliminación en Copa Sudamericana frente a Audax marcó el quiebre de la regularidad.

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En total son 11 partidos sin saber de victorias. A tal punto que en la Copa de la Liga no ha sumado unidades y está eliminado prácticamente. Para peor, ante los ruleteros comenzaron ganando con el tanto de Steffan Pino. Pero no pudieron aguantar el resultado y dejaron escapar el triunfo.

Lo que lamentó el plantel minero y que no encuentra la forma de salir de este mal momento. “Es como que la mala suerte nos siguiera”, lanzó Benjamín Moreno a TNT Sports.

Cobresal lucha por la salvación en la Liga de Primera

“Sé que vamos a ganar un partido y vamos a tener una buena racha. El camarín está unido a pesar de todo lo que se dice. Tenemos falencias de no poder mantener el resultado”, agregó el joven jugador.

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¿Qué pasa con Gustavo Huerta en Cobresal?

El tema es que los malos resultados ponen en la cuerda floja la permanencia de Gustavo Huerta. El histórico entrenador pierde la cuenta de ahorro con está campaña 2026. Pero el plantel está a más firme que nunca con su trabajo.

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“El cuerpo técnico nos apoya siempre y nos dicen que vamos a salir de está. Esperamos la próxima semana contra Ñublense poder revertir esto. Ojalá nos tengan paciencia que vamos a salir adelante”, agregó Moreno confiado en revertir este mal momento.

Cabe consignar que ahora Cobresal debe jugar por la Liga de Primera ante Ñublense (2 de mayo) y luego frente a Universidad de Concepción (9 de mayo) por la Copa de la Liga. Tras ello, vuelve a jugar por el campeonato local frente a Universidad de Chile el 17/5.

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En resumen:

11 partidos sin ganar suma Cobresal tras su reciente derrota frente a Everton.

Gustavo Huerta arriesga su cargo como entrenador por la crisis de resultados actual.

2 de mayo Cobresal enfrentará a Ñublense para intentar salir del fondo.