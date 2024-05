El gestor deportivo de los loínos, Jorge De Olivera no quiso garantizar la continuidad del entrenador si no se gana a los ruleteros este fin de semana.

Pese a que consiguió una épica e histórica victoria como forastero ante Colo Colo, tras ese duelo Cobreloa sufrió dos durísimas derrotas, ambas por goleadas, con un 0-3 como local ante Audax Italianoy un 0-6 en casa de Ñublense. Y no son las únicas.

En la segunda fecha del Campeonato Nacional, los loínos recibieron un 0-5 a manos de Palestino. En todas estas caídas, los dardos apuntan hacia una misma persona, su técnico Emiliano Astorga, responsable de su regreso a Primera División tras ocho años.

Pero bien dicen que los éxitos se deben revalidar, y hasta el momento la campaña del estratega en Cobreloa genera dudas. Se ubican 11° en la Tabla de Posiciones con 13 puntos, todavía lejos de los puestos de descenso, pero con cuatro derrotas en sus últimos cinco cotejos.

Por lo mismo, todo parece indicar que Emiliano Astorga se juega su puesto este fin de semana, cuando los Zorros del Desierto reciban a Everton. Si llegan a perder, será despedido, algo que en la directiva calameña no se atrevieron a negar.

¿Se juega el puesto Astorga en Cobreloa?

Quien tomó la palabra a nombre del club fue Jorge De Olivera, gestor deportivo de la institución, que en diálogo con En la Línea se le consultó si el técnico arriesga su cargo el domingo.

“Si el domingo no se gana, habrá que ver ese día qué sucede, no me gusta hacer futurología y ponernos en un escenario que no se ha dado, pero venimos poniendo todos los puntos sobre la mesa para tomar una decisión objetiva”, afirmó el directivo de Cobreloa.

En esa línea, De Olivera agrega que “el directorio viene manteniendo una línea de respetar los procesos, aunque obviamente en el fútbol mandan los resultados, desde los números hay tiempo todavía para no entrar en una gran preocupación o una crisis”.

¿Cuándo se juega el duelo clave para los loínos?

El encuentro por la 11° fecha del Campeonato Nacional, entre Cobreloa y Everton se disputará este domingo 5 de mayo, desde las 17:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

