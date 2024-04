Carlos Rojas fue un centrocampista que logró cuatro campeonatos con Cobreloa y estuvo muy atento al partido que el equipo de Emiliano Astorga cayó goleado inapelablemente contra Ñublense. El cuadro naranja volverá a Calama con un 6-0 en el equipaje.

Y el Chifi vio todo lo ocurrido en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Rojas atendió el teléfono de RedGol para analizar esta dura caída de los Zorros del Desierto en la 10° fecha del Campeonato Nacional 2024: luego de vencer a Colo Colo en el Monumental, los loínos encadenaron dos derrotas.

Una ante Audax Italiano y esta goleada sufrida por parte de los Diablos Rojos. “Están jugando a dos por hora. Cobreloa está muy mal físicamente. En Calama todos los equipos terminan corriendo más que ellos. El otro día Audax le dio un baile”, apuntó el Chifi Rojas, quien también fue director técnico en el cuadro naranja.

Bernardo Cerezo anotó un golazo en la abultada victoria de Ñublense sobre Cobrelo. (Mauricio Ulloa/Photosport).

“Es una vergüenza. Si seguimos así, vamos a bajar. Veo a un equipo tan endeble, chiquitito. No es un equipo grande. Pierde la pelota tan fácil”, añadió Carlos Rojas en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores. Ante ese panorama, la opción de lo que se denomina en la jerga futbolera como ‘cama’ se puso en la palestra.

Y al oriundo de Ollagüe, quien hoy en día dirige a Municipal Mejillones, le parece conocido. “Yo la viví en Unión Española cuando estaba el Negro Pinto”, reconoció Rojas, quien jugaba en el cuadro hispano que dirigía Héctor Pinto en la década del 80. Pero no se animó a aventurar que exista esa disposición en el plantel actual.

Carlos Chifi Rojas ve factible una cama del plantel de Cobreloa a Emiliano Astorga

Como fue testigo de una cama, Carlos Rojas sabe que es una práctica que se da, aunque evita asegurar que en Cobreloa esté ocurriendo eso contra Emiliano Astorga. “No conozco mucho a los jugadores”, aseguró el Chifi para tirar al córner cualquier atisbo de acusación.

“Creo que se equivocaron en elegir a los jugadores. Tienes que conocer la idiosincrasia de los equipos. A Wanderers debes llegar jugadores que metan, la U, Colo Colo lo mismo. A Católica tienes que llevar jugadores más finos, pero los pataduras no existen en Católica. En Cobreloa nos matábamos físicamente y después éramos buenos para la pelota”, apuntó.

Otra opinión la tuvo Rodrigo Pérez, quien fue campeón con los Zorros del Desierto en aquel imborrable equipo de Luis Garisto. “Me imagino la tristeza de ese camarín. No es fácil para el cuerpo técnico, me tocó vivir situaciones así. Sabemos lo grande que es Cobreloa. No quiero hablar mucho, la gente malinterpreta y le tengo mucho cariño a la institución”, aseguró el Rorro.

Emiliano Astorga y Cobreloa la pasaron muy mal en Chillán. (Mauricio Ulloa/Photosport).

“Qué bueno que se ganó el clásico con historia, pero había que ratificarlo. Fueron dos tropiezos dolorosos para todos. Una situación muy compleja lo que proyecta Cobreloa con este retorno a primera división después de mucho tiempo. Estas cosas son muy difíciles de digerirlas”, apuntó también Pérez, quien fue un lateral izquierdo seleccionado chileno y que registró un paso por Alianza Lima de Perú.

Rodrigo Pérez pide que Cobreloa tenga “cuero de chancho”

Rodrigo Pérez realizó una petición especial para Cobreloa en este momento complicado tras dos derrotas consecutivas. Pero no siente que sea un resultado sacatécnico. “Creo que sería irresponsable decir eso”, respondió con mucha convicción.

Después de todo, fue Astorga el DT que devolvió a los loínos a la élite del fútbol chileno. “La decisión la tienen que tomar los dirigentes, sentarse a conversar. Hay que ver cómo resolver el tema. No es fácil. Cuando se pierde de esta manera aparecen un montón de situaciones”, anticipó.

Emiliano Astorga y Cobreloa cosecharon dos derrotas consecutivas tras vencer a Colo Colo en el Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Se necesitará cuero de chancho con la prensa y el hincha. Vienen momentos muy difíciles como institución después de este resultado”, sentenció Rodrigo Pérez. El tiempo dirá cómo termina la historia de Cobreloa en el Campeonato Nacional 2024.

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Luego de 10 fechas disputadas, Cobreloa se ubica en la parte baja de la tabla de posiciones: va 11° en el Campeonato Nacional 2024.