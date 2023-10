Durante varios años se ha especulado con la opción de que Claudio Bravo regrese al fútbol chileno. Más allá de verlo con los guantes en el arco de Colo Colo, lo que el hincha quiere es verlo atajar un poco más en nuestro balompié ante de que cuelgue los botines.

Y los tiempos se acortan. El mejor arquero en la historia del fútbol chileno ya tiene 40 años en el cuerpo y esa una obviedad decir que su retiro está cerca.

Sin embargo, el propio Bravo alimenta la ilusión de jugar un poco más en nuestro país, sobre todo tras terminar su vínculo con el Real Betis de España.

En conversación con TVN el guardameta analizó esta chance, afirmando que “siempre hay contacto, de diferentes lugares, pero no miro más allá. La opción de volver a Chile siempre está, aunque no te contacten o yo no contacte”.

“Me gustaría, es lógico, la opción que se me dé me gustaría. Puedo aportar, generar cosas buenas, pero no quiero aventurarme. Mi día a día es acá hasta junio, eso tengo en mente. (Volver a Chile)”, concluyó.

Cabe recordar que Claudio Bravo inició su carrera su carrera en Colo Colo, club donde disputó 133 partidos entre 2003 y 2006. Pese a que es hincha del Cacique, el propio portero ha confirmado que no se cierra a jugar en otros equipos en Chile.

¿Cuántos partidos ha jugado Claudio Bravo en la selección chilena?

El portero ha atajado en 144 partidos en la Roja, recibiendo un total de 167 goles. Con el equipo de todos el formado en Colo Colo ganó dos Copas América y jugó dos mundiales adultos.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por las Eliminatorias?

El próximo partido de la Roja será de local ante Perú el jueves 12 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano. Posterior a eso el equipo de todos visitará a Venezuela el miércoles 17 (18:00 hora de Chile) en el Estadio Monumental de Maturín.