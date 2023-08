La actualidad del arquero chileno Claudio Bravo lo tiene posicionado como un referente en el Betis de Manuel Pellegrini, de cara a la próxima temporada en la Liga Española.

Sin embargo, a sus 41 años, podría estar viviendo su última campaña en el fútbol de Europa, y si bien el futuro seguirá siendo una interrogante, opciones no le faltan.

De hecho, no son pocos los que sueñan con un regreso de Claudio Bravo a Colo Colo; sin embargo, el propio portero se encargó de volver a patear al córner tal posibilidad, es más, no dudó en hacerle un guiño nada menos que a la Liga MX.

Claudio Bravo le hace guiño a Liga MX

En charla con los medios en Guadalajara, donde los “béticos” se enfrentarán al Sevilla en partido amistoso este miércoles, se le consultó al chileno por si hay opciones de volver al Cacique, y su respuesta fue clarificadora.

“Creo que depende mucho de lo físico, lo mental, la importancia que tenga en el lugar donde me toque estar, la decisión final dependerá mucho de esos factores”, indicó Bravo, agregando que “también depende del lugar donde me necesiten, que me quieran y me sienta cómodo“.

Cuando se le preguntó al arquero por la opción de jugar algún día en México, respondió que “me llama mucho la atención la cultura, la comida mexicana. Creo que son cosas muy atractivas en cuanto a si uno quiere venir de visita. Ya veremos a futuro si existe alguna posibilidad de estar acá“.