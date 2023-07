Al parecer, la llegada de Claudio Bravo y de Arturo Vidal a Colo Colo no es sólo una quimera. En el marco de la presentación de Pablo Parra en el Cacique, Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, salió a responder las preguntas de los periodistas apostados en el recinto de Macul. Entre otras cosas, fue consultado por el fallido arribo del King al Popular.

“Siempre están las puertas abiertas para todos nuestros jugadores que han crecido en nuestra institución”, respondió Morón, añadiendo detalles de cuáles han sido los acercamientos, no tan solamente con el King, sino que también con el meta del Real Betis, Claudio Bravo.

“En lo personal con Claudio he tenido conversaciones más directas por un tema de amistad y que tengo más cercanía. Con Arturo he tenido contactos a través de su representante”, reforzó el ex arquero del Cacique.

No fue el único en ratificar el interés por fichar a los cracks internacionales. Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, apoyó lo señalado por el Loro y no descartó el tema del retorno de Vidal y Bravo en un futuro.

“Las puertas están siempre abiertas para nuestros ídolos y los jugadores que se han formado en el club. Por supuesto que es un tema analizar, ver en qué etapa de su carrera están y las aspiraciones de ellos”, aseguró.

“No es una cosa automática, sino que hay que encontrar la coyuntura de las expectativas del jugador que regresa o quiera estar en Colo Colo, además de nuestro momento deportivo y financiero”, cerró Stohwing, dejando claro que, al menos existe el interés aparente de repatriar a las dos figuras de la selección chilena.