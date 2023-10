Claudio Bravo habla de su deseo de ser DT: "Pero no obsesivo como Bielsa"

Claudio Bravo sigue vigente a sus 40 a帽os en el Real Betis, pero tambi茅n piensa en lo que ser谩 el futuro. En conversaci贸n con TVN, el portero reiter贸 sus deseos de ser entrenador y aclar贸 qu茅 tipo de t茅cnico quiere ser: estudioso, pero no obsesivo como Marcelo Bielsa.

鈥淢e pas贸 en la pandemia que me obsesion茅, ten铆a m谩s tiempo de lo normal. Intentaba leer mucho, averiguar, pero no a nivel de Bielsa. No llegar茅 a ese nivel de obsesi贸n鈥, indic贸 el portero que fue dirigido por el Loco en la selecci贸n chilena.

鈥淪acar茅 cosas de cada entrenador, rescatando lo bueno, sacando lo que no te gusta, moldeando tu l铆nea futura. Dej茅 de lado el que es mi trabajo. Siendo realista, no me queda mucho en el f煤tbol. Disfruto el d铆a a d铆a, es lo m谩s sano鈥, coment贸.

De igual forma, aclar贸 que, incluso con planes a futuro, prefiere pensar en el presente. 鈥淢e toc贸 vivirlo en pandemia, probar cosas nuevas y pensar mucho en el futuro, pero no era sano. Creo que lo m谩s sano es vivir el d铆a a d铆a, disfrutar las cosas que tengo a nivel familiar, laboral, de ciudad, de amistades, todo鈥, dijo.

