Claudio Bravo es, nuevamente, el gran ausente de la nómina de la selección chilena para las Eliminatorias al Mundial 2026. El portero del Real Betis no recibió el llamado de Eduardo Berizzo para las fechas 3 y 4, tal como sucedió en el debut clasificatorio, y Manuel Pellegrini fue consultado por el tema.

“Lo de Claudio creo que tiene una fácil respuesta; es cosa de ver su carrera para ver lo que ha sido para el fútbol chileno durante tanto tiempo, un jugador que ha estado en equipos como Barcelona y Manchester City, que pueden traer al portero que quieren y lo eligen a Claudio, así que tiene mucho mérito que a los 40 años sigue vigente”, dijo el Ingeniero en conferencia de prensa.

“Su momento futbolístico lo está demostrando en el Betis todos los fines de semana. Después de haber tenido una lesión bastante larga, se ha recuperado, anda en un buen momento”, siguió.

“Después de eso, hay un técnico de la selección. No es fácil elegir una lista acotada de jugadores para ver cuáles van a ser los más útiles para los resultados, así que en la no citación no me meto, pero sin lugar a dudas que siempre no estando Claudio en la selección se siente”, añadió.

“Es un jugador de una trayectoria muy importante, no son tantos los jugadores del fútbol chileno -como el caso de Alexis o de Arturo Vidal- que le dan un plus especial a la selección”, cerró el DT.

¿Cuántos partidos ha jugado Claudio Bravo en la temporada 23-24 del Betis?

Claudio Bravo ha jugado cuatro partidos en la presente campaña del Real Betis: tres fueron por La Liga de España y uno por el Grupo C de la Europa League.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja por las Eliminatorias?

Los próximos partidos de la Roja en el camino al Mundial 2026 serán el jueves 12 de octubre ante Perú en el estadio Monumental y el martes 17 ante Venezuela en Maturín.