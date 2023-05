Audax Italiano hizo historia la semana pasada y se ilusiona con la clasificación en la Copa Sudamericana. Los Itálicos derrotaron por 2 a 1 a Santos y siguen firmes en su lucha por avanzar a la próxima ronda.

La euforia en sus seguidores fue tal que una vez terminó el encuentro, uno de sus hinchas se hizo viral por celebrar solo en Plaza Italia. Acompañado de su amor por el club, festejó y cantó en el icónico lugar de la capital, algo que en la entidad no dejaron pasar y le significó un premio.

Hincha solitario de Audax Italiano en Plaza Italia recibe premio del club

Audax Italiano derrotó a Santos después de comenzar abajo en el marcador y logró un resultado clave en la Copa Sudamericana. Los Itálicos sumaron tres puntos de oro y que les permite soñar con ir a octavos de final.

Ganarle a un equipo brasileño no es algo que le ocurra todos los días al fútbol chileno, por lo que una vez se escuchó el pitazo final, se desataron los festejos. Uno de ellos tuvo lugar en Plaza Italia, con un solitario hincha que se hizo viral con su alegría. El club lo buscó hasta que dio con su paradero y le entregó un regalo por su amor a los colores.

En un video en las redes del club, el protagonista explicó cómo ocurrió todo. “Lamentablemente no pude ir al estadio porque tenía una prueba en la universidad, así que lo vi ahí. Cuando terminó iba pasando por Plaza Italia y dije ‘¿Por qué no celebrar acá? Si es un momento histórico, ganándole al Santos que no es menor'”, señaló.

“Decidí correr y subirlo a las historias de @TanoHumor. Nunca pensé en ese momento que se iba a viralizar, lo vi como una buena historia para la página, pero agradezco a la gente que le dio Like porque gracias a ustedes estoy acá”, contó. Además, el club le dio una camiseta y un abono por todo el año para que siga apoyando al club. “Pasé de pedir descuentos en la entrada a estar un año completo”, sentenció.

Audax Italiano se prepara para los dos partidos que le quedan en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Blooming el 7 y Newell’s el 29 de junio son los rivales que quedan en el camino para saber si el sueño internacional sigue vivo para los Tanos.