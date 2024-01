A principios de 2023 se acabó, oficialmente y luego de 27 años, la carrera como futbolista de Héctor Arturo Sanhueza. El otro Rey Arturo terminó la campaña 2022 con Fernández Vial y no renovó de cara al siguiente año, lo que lo llevó al retiro definitivo de la alta competencia.

Pero no del balompié, ya que el año pasado fue parte del plantel de Colo Colito, equipo del fútbol amateur de Concepción. Y esta semana encontró trabajo como ayudante técnico en Primera B. Erwin Durán se lo llevó dentro de su staff a Deportes La Serena, donde buscarán el ascenso a la primera categoría.

El elenco papayero anunció la llegada del técnico que estuvo en Deportes Puerto Montt en 2023 y también revelaron quiénes compondrán su cuerpo técnico. Arturo Sanhueza fungirá como ayudante, mientras que Jonathan Viveros será su asistente y Cristóbal Rivas el preparador físico.

Será el segundo desafío del Rey Arturo luego de retirarse como futbolista, ya que en abril del año pasado fue anunciado en Colo Colito, equipo del Barrio Norte de Concepción que obtuvo la Copa Florida 2023. Varios ex jugadores han disputado partidos con la camiseta de El Más Querido.

Sin embargo, Sanhueza ya había adelantado que trabajaría como entrenador post retiro. Precisamente el día en que confirmó que colgaba los botines, el otrora defensor central reveló que su futuro lo veía en la cancha, pero desde un costado y dando instrucciones técnicas.

“Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. Estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre”, comentó en febrero del 2023.

La gran misión que tiene Deportes La Serena en 2024 es volver a Primera División, por lo que prontamente iniciarán su pretemporada y comenzarán a anunciar los fichajes que esperan para este año.

