El Rey Arturo Sanhueza anuncia el retiro a los 43 años: "Me entrené siempre como si tuviera 17"

Hoy no se despide cualquiera en el fútbol. Se trata de Arturo Sanhueza, quien anunció su retiro del profesionalismo a los 43 años y después de un cuarto de siglo cuelga los botines en una carrera que tuvo su máximo punto en los seis títulos con Colo Colo, equipo que capitaneó, y que inició oficialmente en 2000 con la camiseta de Everton.

Héctor Arturo Sanhueza Medel compartió un mensaje en sus redes sociales para comubicar la decisión de dejar la actividad. “Hoy es uno de esos días extraños, donde la cabeza no logra ganarle ni siquiera un trancazo al corazón. Hasta acá no más llegamos", encabezó el Rey Arturo.

"Pongo fin a 25 años de carrera profesional y lo hago con la frente en alto, con un montón de recuerdos hermosos y con la tranquilidad de haberlo dejado todo por mi amado fútbol. Gracias a todos, gracias por aceptarme”, anunció el mediiocampista.

El ahora ex mediocampista recordó a los clubes en donde militó y en el que además logró portar la jineta de capitán. “Gracias a todos los clubes donde pude ser capitán. Al Vial, a Colo Colo, a Wanderers, a Temuco, Cobreloa, Everton, Iquique y la Universidad de Concepción. A su gente y a mis compañeros que me bancaron siempre. A los más jóvenes, que entendieron que toda la pasión que puse era para mostrarles el camino del profesionalismo”, agregó.

Una carrera exitosa

Arturo Sanhueza es todo un ícono en nuestro balompié. Por más de dos décadas demostró ser un gran jugador de fútbol, líder y referente para sus compañeros, quienes vieron en él un profesionalismo que le permitió jugar en el más alto nivel hasta los 43 años.

“Tuve el honor de defender los colores de Chile. Vi crecer y pude ser un ejemplo para grandes jugadores. Porque así fui, me cuidé para ser un ejemplo y, en la última etapa, para devolverle al Vial toda esa mística que hoy recuperó. Fui un luchador y un hombre nacido para competir, hasta el último día. Me entrené como si tuviese 17 años siempre, pero hoy es justo comenzar otro camino”, añadió el capitán.

El histórico exjugador logró nueve títulos en su carrera: uno con Santiago Wanderers, seis con Colo Colo, uno con Deportes Temuco y otro con Fernández Vial. Tuvo 16 participaciones con la camiseta de La Roja, disputó más de 700 partidos oficiales y logró anotar en más de veinte oportunidades. El número 17 se despide para siempre de las canchas, pero como jugador, ya que en su mente está rondando la idea de volver pero ahora con el buzo de entrenador.

“Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. Estoy seguro de que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre.Gracias, totales.” concluyó Arturo Sanhueza.

Desde Redgol valoramos tu entrega y compromiso en el fútbol chileno y te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino para tu vida. Gracias Héctor Arturo Sanhueza Medel.