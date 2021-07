Arturo Sanhueza y el buen momento de Fernández Vial: “Estamos felices, el club ha ido creciendo a pasos agigantados”

Una de las grandes sorpresas de la Copa Chile fue la eliminación por penales de la U ante Fernández Vial, elenco que no ha podido jugar esta temporada por la situación contractual de su ascenso a la Primera B. Sin embargo, al parecer, eso no ha sido impedimento para que muestren un buen nivel futbolístico que los tiene en los cuartos de final del certamen.

En ese contexto, Arturo Sanhueza, capitán y referente de los aurinegros, conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen arranque de temporada para ellos y más aún cuando avanzaron a la ronda de los ocho mejores tras dejar en el camino a dos equipos de Primera División.

“Estamos felices por estar viviendo este momento con el club en el cual pude salir, así que estamos muy contentos (…) estamos felices, porque el club ha ido creciendo a pasos agigantados”, partió diciendo.

“Llevábamos tres meses entrenando, pero no podíamos jugar y era algo que necesitábamos. Jugamos varios amistosos, pero nada oficial. Y el primer partido de Copa Chile lo jugamos con Cauquenes y nos costó bastante, no jugamos bien, pero pasamos de llave”, agregó.

“Luego nos tocó con Cobresal, más que nada por el viaje y la altura. Pero cuando jugamos de local nos sentimos bien y en El Salvador los primeros minutos nos costó bastante, pero con el pasar de los minutos nos empezamos a soltar, empezamos a jugar mejor y pudimos pasar”, complementó.

“Después, nos tocó con Universidad de Chile e indudablemente la ilusión era máxima. Todos los jugadores que no le había tocado jugar en Primera División fue una motivación extra. Lo primero que buscamos era poder ser competitivos y no pasar un mal momento”, mencionó.

Al ser consultado por su rol al interior del camarín, expresó que “es una gran responsabilidad, porque muchos de estos compañeros me han mostrado fotos conmigo, que sus papás eran hinchas de Colo Colo y ellos te miran mucho”.

“Soy el más longevo, ha sido un camino largo para seguir jugando. Me sigo entrenando con mi personal trainer, tengo una buena relación con Roberto Yáñez, quien me traspasó a una nutrióloga Ximena Muñoz y que me realizó un tratamiento completo. Llevo un proceso muy largo para seguir jugando. Sigo entrenando todos los días a la par”, dijo.

Finalmente, sobre el retiro, sentenció que “yo me quiero retirar jugando, pero cuando me lesioné nunca pensé que iba a ser tan grave (…) ahí pensé solo en recuperarme y ver cómo estaba. Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de operarme con el mejor, de recuperarme con el kinesiólogo que tuve en Colo Colo y ahí me empecé a sentir mejor. Cada día estoy mejor, pude realizar una buena pretemporada larga y eso nos ha llevado a poder jugar como lo estamos haciendo”.