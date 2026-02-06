Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol amateur

Árbitro Benjamín Saravia se luce en final amateur: revisa VAR artesanal y usa una cámara a lo Serie A

El árbitro Benjamín Saravia pasó por un instante del fútbol profesional al amateur, donde llamó la atención revisando un VAR artesanal.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Benjamín Saravia dirigió una final de fútbol amateur con mucha tecnología
© PhotosportBenjamín Saravia dirigió una final de fútbol amateur con mucha tecnología

El fútbol está evolucionando en cuanto a la tecnología y no solamente en los encuentros profesionales, sino que también a nivel amateur.

Eso quedó reflejado en la comuna de Pudahuel, donde se disputó la final del Campeonato de Campeones 2026 y para eso no quisieron dejar los detalles al azar.

Por lo mismo es que quien arbitró el duelo, en el que se consagró campeón Unión Pudahuel Sur ante Juventud La Paz, fue el juez de Primera División Benjamín Saravia, quien por ejemplo este fin de semana arbitrará Cobreloa vs Antofagasta en Calama. Ese nivel.

No solamente eso. El réferi instaló una cámara en su cuerpo tal como sucede por ejemplo en la Serie A de Italia, donde se pudo ver reclamos de los jugadores y hasta los saludos que querían mandar.

El juez Benjamín Saravia pitó el duelo en Pudahuel

El juez Benjamín Saravia pitó el duelo en Pudahuel

El VAR llegó al fútbol amateur

Pero sin duda lo mejor de la final fue una especie de VAR que se instaló a la orilla de la cancha y que fue consultado por Saravia para revisar una jugada polémica.

Publicidad

Una entrada fuerte en el área fue revisada en un monitor, gracias a la rapidez que hubo en la transmisión del partido. Saravia corrió a revisar la jugada.

Menos fútbol que la revista AVON: La vergonzosa petición del delegado presidencial a U de Chile para visitar a Huachipato

ver también

Menos fútbol que la revista AVON: La vergonzosa petición del delegado presidencial a U de Chile para visitar a Huachipato

Ahí Saravia no solamente revisó la acción, sino que luego recibió un micrófono por parte de la organización y habló por altoparlantes.

“Después de la revisión, el defensor juega su opción jugando el balón, luego hay un contacto inevitable. Decisión final, no penal”, se escuchó, tal como señalan en los partidos de Primera.

Publicidad

Revisa el video

Lee también
Prometió nunca jugar en Iquique y ahora debe agachar el moño
Mercado de fichajes 2026

Prometió nunca jugar en Iquique y ahora debe agachar el moño

Se resuelve el futuro de Zavala: en las próximas horas dejaría Colo Colo
Colo Colo

Se resuelve el futuro de Zavala: en las próximas horas dejaría Colo Colo

Pellegrini furioso tras humillante caída del Betis en la Copa del Rey
Internacional

Pellegrini furioso tras humillante caída del Betis en la Copa del Rey

El ex Colo Colo que defiende la estadía de Ortiz: "Sería un papelón si..."
Colo Colo

El ex Colo Colo que defiende la estadía de Ortiz: "Sería un papelón si..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo