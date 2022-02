A casi un mes de asumir el cargo de Ministra del Deporte, Alexandra Benado, afirmó que una de sus prioridades será separar la ANFP de la Federación del Fútbol Profesional.

“Sería interesante, pensando en el nuevo directorio que debería asumir este año, que pudieran poner atención de manera prioritaria a esa situación. Por un tema de transparencia; de que efectivamente las funciones no se dupliquen y que el fútbol, no solo el profesional sino que el femenino y las otras ramas que se desprenden de él, pueda tener la importancia que merece, y eso debe ser generado a través de la Federación de Fútbol de Chile y no de una asociación que agrupa a clubes privados”, explicaba la profesora de educación física en La Tercera.

Como era de esperar los clubes han reaccionado ante las declaraciones de Benado, algunos aprobando su plan y otros cuestionando sus facultades.

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, señaló en el mismo medio: “Es una actividad entre privados. Los clubes son de empresarios. Me llama la atención que opine".

"Puede opinar, claro, pero no sé si está dentro de sus facultades hacerlo. Es un tema que está radicado en el fútbol y la FIFA ya está trabajando en el tema. Es medio difuso si puede opinar”, añadió.

Mientras Victoriano Cerda, de Huachipato, comentó: “La futura ministra del deporte tiene todo el derecho a opinar sobre cualquier materia que ella estime y el fútbol no es una excepción. Me imagino que -si lo considera del caso en su momento y se reune con personeros de la ANFP- se le podrá explicar y podrá darse cuenta de que resulta imposible separar algo que ya está separado".

Finalmente, el mandamás de O'Higgins, Pablo Hoffman, indicó: “Lo que dice la Ministra lo venimos trabajando hace tiempo. La Federación se tiene que separar. Es lo que todo el mundo piensa y en lo que se está trabajando”.