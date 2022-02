La cúpula dirigencial del fútbol chileno está en constante observación, debido a que la ANFP no solamente rige la liga local, ya que también absorbe a la Federación de Fútbol de Chile y es quien decide los destinos de este deporte en un 100%.

Por lo mismo, las palabras en La Tercera de Alexandra Benado, la futura ministra del Deporte, sobre separar a las selecciones de la ANFP trajeron mucho revuelo. "Creo que ahora es un buen momento para revisar la separación de la Federación de la ANFP", indicó Benado, algo que se está pidiendo constantemente por parte de muchos sectores del fútbol chileno y de algunas autoridades.

Esto porque la idea es que la ANFP pueda velar por el desarrollo de las tres divisiones profesionales: Primera, Primera B y Segunda Profesional. En tanto, la Federación debería trabajar en el desarrollo del fútbol en su totalidad: categorías juveniles, los torneos femeninos, el fútbol playa, futsal, ligas amateur y además todas las selecciones nacionales, donde se incluye la Roja masculina y femenina.

En ese sentido, ¿es posible una intervención gubernamental? No puede ser resolutivo, sino que solamente consultivo. Así lo indicó Cecilia Pérez, actual ministra del Deporte, quien en marzo del año pasado contó a Radio Pauta que "no tenemos la potestad para poder obligar una separación, aunque para nosotros es esencial esta separación".

La ministra contó en esa ocasión que "Pablo Milad me ha señalado que la ANFP está trabajando administrativamente en la separación", algo en lo que no se trabajó en estos últimos 11 meses pues nada ha cambiado.

El diputado Pablo Prieto, ex futbolista, también ha impulsado este cambio en las oficinas de Quilín. "Las ligas de fútbol más importantes del mundo están absolutamente separadas de sus federaciones, porque así se permite tener una transparencia total con respecto al modelo de negocio que buscan implementar las sociedades anónimas versus el crecimiento y desarrollo del fútbol formativo, de selecciones e incluso a nivel amateur".

Por lo mismo presentó un proyecto de ley al respecto el 2018, el cual no ha visto la luz. "Lo que solicita la FIFA a través de la Conmebol de que se inicie un proceso de separación de la Federación de Fútbol de Chile con la ANFP", comentó Prieto, argumentando que "siempre he creído que los recursos que llegan justamente a la federación no tienen el destino que les corresponde y que debería ser en la línea de potenciar el fútbol joven o las selección de menores, tanto masculina como femenina".

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP antes de la llegada de Milad, es muy crítico al respecto. "Yo soy partidario de la separación ANFP y FFCh. Yo lo pedí en el último tiempo, siendo presidente. También partimos las conversaciones con FIFA, y debe esperarse que avancen", indicó en charla con el sitio Contragolpe.

En esa entrevista, detalla uno de los problemas que se viven en este escenario. "Lo más importante es que se siga trabajando en un plan de desarrollo a nivel de selecciones. Idealmente, contando con los clubes. Pero si ellos no quieren sumarse, es imposible esperarlos o dejar de desarrollarla".

El Sifup tampoco se ha quedado atrás en la materia. En marzo del año pasado, la entidad firmó una carta a nombre de la asamblea de jugadores, a raíz de las decisiones que tomaba el Consejo de Presidentes por los cupos de los ascensos. Ahí señalaban que "iniciaremos y solicitaremos a la FIFA y FIFPRO las medidas pertinentes para lograr la separación definitiva entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile".

Uno de los capítulos más candentes del fútbol chileno está por escribirse, pues hay muchos intereses creados en torno al poder que se tiene sobre la ANFP y no será fácil que los involucrados quieran dar su brazo a torcer.