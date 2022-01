Con el ascenso de Trasandino a la Segunda División, Harold Mayne-Nicholls tendrá la chance de volver a los Consejos de Presidentes de la ANFP, once años después de su bullada derrota ante Jorge Segovia en las elecciones de 2011, que antecedió un terremoto: llegó Sergio Jadue y se fue Marcelo Bielsa.

Pero el accionista del conjunto del Aconcagua no cree que sea el momento. "Dudo que vaya a los consejos. Hay que darles espacio a los jóvenes, las ideas nuevas. Llevo más de treinta años yendo, tendrá que ir otro. Cómo vamos a seguir los mismos de siempre. Hay que ir renovando los consejos, porque si no los temas se repiten y los viejos vuelven para atrás", explica.

- Cuando asumió Pablo Milad, comenzó de nuevo varios proyectos, como el Fútbol Joven o el nuevo Juan Pinto Durán.

"Eso es una costumbre muy chilena. No le echemos la culpa al fútbol. Llega un gobierno nuevo e impone otras cosas. La autoridad que llega quiere hacer sus cosas y es muy poca la continuidad, porque siente que le está dando mérito a un tercero. Es como el gásfiter. Llega uno, llega otro y dice 'este gallo hizo todo mal, hay que hacerlo todo de nuevo'.

- Pero los mejores ejemplos de desarrollo en el mundo van de la mano de procesos de ocho y más años, como Bélgica y Alemania.

"Sí, pero no hemos sido capaces de entender que esa es la fórmula. Creemos en el domingo a domingo. A mí no me parece, pero claramente no hemos sido capaces. No quiero ser autorreferente, pero nosotros tomamos el fútbol femenino y le dimos harto, construimos los estadios. Y después, un día antes de la elección de 2010, la segunda mía, el Presidente Piñera anunció los estadios de Valparaíso y Viña del Mar como gran cosa: son los únicos dos estadios que se han construido nuevos y que no tienen techo".

- ¿Qué significa eso? ¿El Presidente los inauguró apurado?

"Sólo dos estadios nuevos en el país no están techados. ¿Cuáles son? Los que anunció el día antes de la elección. Ese es el proyecto de largo plazo que tenemos como visión país. Sea el Presidente Piñera o quien sea. Se han construido no sé cuántos estadios… 15 o 18, ya no sé. Todo a partir del proyecto del fútbol femenino".

"Hay dos que no tienen techo y me parece sorprendente. Son dos lindos estadios. En Playa Ancha no se ve tan bien porque le falta el glamour que tiene el estadio de Coquimbo. Con techo es otra cosa, donde vas, se ve el estadio. El techo les da un glamour que no es la marquesina del Nacional, porque te permite jugar con el diseño arquitectónico. Si hay un error, hay que corregirlo. Hay que meterle lucas, sale caro; pero me sorprende que esos dos municipios y nadie haya dicho nada.

- ¿Hubo una movida política en su contra?

"No he dicho eso. He dicho que el Presidente hizo un anuncio un día antes de la elección. No saque conclusiones. Yo perdí la elección porque no fui capaz de conseguir los votos y chao. Esto es así. No me molesta que hayan hecho el anuncio un día antes; me molesta que no tengan techo. En dos ciudades súper importantes del país. No creo que la elección se haya perdido por dos estadios.

- ¿Cree que Pablo Milad esté cuestionado?

"Por quien"

- Por la gente del fútbol

"¿Y cuántos votos son?"

- Ninguno

"Esto es uno más uno. Son cincuenta votos, tienes que tener 26. Pero es verdad. Todo el sistema puede estar en contra, o a todo el sistema le gustaba lo que se estaba haciendo medianamente, pero los clubes votaron otra cosa… y les da lo mismo. Así es el juego".

- Queda dando vueltas la famosa separación entre la Federación y la ANFP

"Si de algo me arrepiento en mi periodo en la ANFP, es haberla separado de la Federación. Debería haberlo hecho y dije no… no ahora, en el próximo período, porque hay tiempo. Y no hubo tiempo. Eso tiene que estar separado, además está en los estatutos de la FIFA".

"De lo contrario entramos en un tema súper peligroso, que es el que hemos visto siempre: que hay una evidente cultura de juez y parte, y eso no puede ser. Esto de Copiapó, de Melipilla, lo debiera analizar la Federación, no la Segunda Sala del Tribunal de la ANFP. No puede ser que siempre sea lo mismo".

- Debe ser que la separación no les conviene a los clubes en el corto plazo

"Vamos a la raíz del tema. ¿Estamos en esto por el bien del fútbol o por conveniencias propias? Si estamos por el bien del fútbol, no es que les convenga o no les convenga. Hay que hacerlo. Si está demostrado. Yo me arrepiento de no haberlo hecho, fue una torpeza mía".

- ¿Pero qué es el fútbol chileno? ¿Los jugadores y jugadoras, hinchas, árbitros, técnicos, el fútbol playa, los clubes sociales? ¿O los 32 presidentes de los equipos de la ANFP?

"Es verdad. Es un error orgánico de la institución. Y aquí vamos a hablar de un poder del estado, que son los diputados y senadores, el Congreso. No es posible que ya vayan 16 años de la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, y hay carencias clarísimas como las que usted refiere: clarísimas, evidentes y básicas. Y no hemos sido capaces como Congreso de adecuar esa ley a la realidad de lo que vivimos".

"Cuando salió la ley, en noviembre de 2006, nadie conocía esto ni sabía cómo iba a funcionar. Está bien, uno se equivoca. Pero 16 años después, con no sé cuántos kilómetros recorridos, no puedes seguir creyendo que esa ley que hiciste está buena. Hay que reformarla, sí o sí. Entre otras cosas, para prohibir que directa o indirectamente la misma persona sea propietaria de más de un club. Eso atenta contra la lógica deportiva".

- ¿Existe colusión en el fútbol chileno?

"Pero qué es colusión. ¿Que se pongan de acuerdo para el resultado de un partido? Yo no lo he visto nunca. Es un acuerdo, no colusión. Crearon la Segunda División, que atenta contra toda lógica deportiva. Cómo va a ser que la parte más chica de la pirámide, que son los doce clubes, sea lo más bajo. Y después hay 16 y 16 más. Cómo se entiende".

"La lógica es que hayan 24, 40 o más equipos, para que cueste más llegar a arriba. Hay que pensar en cómo se hizo, quién lo hizo y el poco y nada de beneficios que le dan a esta categoría. En términos reales, sólo es la posibilidad de activar tus jugadores menores. Porque en la ANFA no se puede. Eso hay que pensarlo, pero es evidente que los que están en este lado, no van a querer repartir para el otro lado".

- ¿Lo dice por la barrera de entrada que se les cobraba a los equipos que ascendían a Primera B?

"La barrera de entrada fue una barbaridad. Un invento para que nadie más pueda entrar. Y eso tiene nombre y apellido: fue idea de Patrick Kiblisky, presidente de Ñublense, me lo dijo como 25 veces, que esto tiene que ser como la NBA.donde no entra nadie y no sale nadie. Eso atenta contra la lógica social del fútbol. Aquí entran los que corresponden y salen los que corresponden. Es un tema deportivo. No vas a salir porque tu ciudad es chica, vas a salir porque en la cancha no pudiste mantenerte, que es la lógica histórica de este deporte".

- ¿Le gustaría que se aclare quiénes son los dueños de los clubes, como Universidad de Chile?

"No es tema mío quiénes son los dueños de la U. Aclaro al tiro que yo no soy, no tengo participación. Pero ahí evidentemente hay una falla del estado. La Ley de Sociedades Anónimas permitió esa barbaridad. La permitió. Entonces arreglemos la Ley".

Algunos clubes no están haciendo nada ilegal, pero sí algo inmoral o ilegítimo. Pero están dentro de la legalidad. No sé qué autoridad le leí que decía “no hago nada ilegal”, pero los chamullos que habían era más o menos. Ese es el problema. La ley permite que hoy sea dueño de Trasandino, mañana de Redgol si arman un equipo-. Puedo ser dueño de quien quiera, y nadie puede decir nada. No estoy cometiendo ningún acto ilícito".

"Pero lo que pasa es que es inmoral desde todo punto de vista. Y en eso, la UEFA lleva la bandera. Si yo tengo un equipo en Albania y otro en Portugal y los dos clasifican a una competencia europea, tengo que entregar el control de uno de los dos a una persona completamente ajena. Si no, los dos equipos no pueden jugar en competencias. Y por eso el emir de Qatar tiene un equipo y no tiene 14. Aquí la ley es abierta, entonces o la reformulamos o aguanta Chamaco", advierte.

- Se lo pregunto derechamente. ¿Hay políticos retrasando el despacho de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

"¿Pero eso en el fútbol o en general? Retrasan leyes mucho más importantes para el funcionamiento del país por caprichos personales o de terceros, aprueban leyes comprobadamente, con participación de terceros, y está comprobado, leyes que afectaban a otros. Y no pasa nada. Es un problema del estado y del país, no puntual del fútbol".

"Nos acostumbramos dolorosamente a que 'esto es para los vivos'. El mensaje 'esto es para los vivos' debería estar en varias reparticiones públicas, en vez de la foto. Así estamos como país. Es lamentable, es doloroso, pero es una realidad. Abre el diario cualquier día y lo vas a ver".

- ¿En qué lugar de Sudamérica pone hoy a la liga chilena?

"Es que si hacen la pregunta antes del partido de la U con La Calera, diría que está en un muy buen lugar. Pero con este lío... la liga chilena desde un punto de vista que no me gusta, se transformó en una liga donde estamos más preocupados de ver los estatutos y adecuarlos".

"Ahora que volví a leer las bases, tienen unos problemas de redacción increíbles, hay algunas palabras, como por ejemplo 'hay un lapso prudencial'. Cuántos años, cuántos días, cuántas horas. Las bases reglamentarias que se aprueban en el consejo dejan abierta las posibilidades de que esto se convierta en una liga de escritorio, transformarlo todo en un tema legal, y eso es súper peligroso".

- ¿Qué final le ve al Caso Melipilla?

"Se podrían demorar un año... y cómo comenzamos la competencia. No tienen plazo. Eso no estaba redactado así, 48 horas para reclamar, si reclama fuera de las 48 horas puede llegar sanción pero no pérdida de puntos".

"Lo que encuentro más grave es lo de Arica. No me meto en lo de Melipilla, porque hay un tema de manejos financieros, y yo creo que no puede haber resta de puntos por manejo financieros. Puedes echarlo de la ANFP, pero eso no significa que me eches a mí y salga otro beneficiado. A este lo echaste por ser tramposo, no para beneficiarte".,

"En el tema de Arica, la ANFP sabía desde el día cero que el chico (Zederick) Vegas, que era de Colo Colo, jugaba por Arica, lo contabilizaba en los minutos de los juveniles. ¿Entonces ahora hay que quitarle todos los minutos de juveniles? ¿Cómo es posible que cuando termine la competencia se haga la denuncia? Porque la norma dice plazos prudenciales. Alguien quiso ponerlo en la norma, para que siempre esté abierta la puerta para reclamos de escritorio".

- ¿Quién es el responsable?

"A ver, el 10 de diciembre jugó Copiapó con Temuco ¿Cómo vamos a llevar un mes con un caso? Presentaron la denuncia antes del partido de la U con La Calera. deberían tener dos días para resolver, tres días para apelar. Y si no alcanzo a reunir la información, lo siento mucho".

"Pero ahora Melipilla podría impugnarlo en los tribunales de justicia… ¡Cuándo va a partir el campeonato! Esto es una normal que aprueba el Consejo de Presidentes, por lo que no hay que culpar a la ANFP, que no está atento al cambio de una palabrita. Pero el consejo te deja en esta posicón. Con justa razón reclama Copiapó hoy día".