Último minuto: Lautaro de Buin llega a acuerdo con Hans Martínez y seguirá en Primera B

La polémica del minuto en el fútbol chileno comienza a ver la claridad al final del túnel. Es la que protagoniza Lautaro de Buin, acusado de no cumplir con sus obligaciones laborales con el jugador Hans Martínez.

La denuncia presentada por el club Arturo Fernández Vial hizo que el Tribunal de Disciplina decidiera posponer el debut del Toqui en Primera B, el último fin de semana ante Deportes Santa Cruz. Sin embargo, en las últimas horas se alcanzó el consenso.

El conjunto del sur de la Región Metropolitana llegó a un acuerdo con el defensor nacional, que firmó el finiquito en esta jornada en una notaría de la comuna de Las Condes, por lo que en Redgol tomamos contacto con el abogado del club, Alejandro Preuss:

"Hoy se firmo un finiquito entre Lautaro de Buin y Hans Martínez, en el cual se terminó la relación laboral que ambos acordaron", explicó.

Preuss añadió que "sin lugar a dudas han sido días complejos, pero pese a eso nos queda la tranquilidad de que hoy en día se está -poco a poco- reestableciendo jurídica y administrativamente lo que nosotros siempre defendimos".

De esta manera, Lautaro se quita un complejo problema de encima, aunque todavía resta ver la proyección del caso en la ANFP, con una amenaza de que el elenco amarillo reciba igualmente una sanción de manera administrativa, algo que Preuss aún ve lejano.

El Toqui podrá jugar en la Primera B este 2021.

"Para eso es necesario que se haga un proceso legalmente tramitado si es que corresponde. Nosotros no hemos sido notificados de algo así. Es una eventualidad. No me puedo anticipar", explicó el abogado.

Alejandro Preuss detalla que en caso de recibir alguna suerte de sanción administrativa, "el club tendrá que defenderse con todos los antecedentes que correspondan".

Lautaro de Buin podrá debutar este fin de semana, en caso de que se reprograme el partido pendiente, o bien el 17 de abril, cuando reciba a Deportes Iquique.

"Ayer la Segunda Sala dejó sin efecto la norma de no innovar", comentó Preuss añadiendo que "estamos esperando que la ANFP haga la programación correspondiente, y ellos deben fijar nuevo dia y hora para el partido", cerró.