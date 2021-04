Oficial: Campeonato Nacional se juega este fin de semana tras postergación de elecciones

Este 10 y 11 de abril nuestro país se preparaba para las elecciones de cara al plebiscito, pero la situación del coronavirus obligó a suspender todo. La Cámara de Diputadas y Diputados votó este lunes la postergación de las votaciones para el 15 y 16 de mayo ante la creciente cantidad de casos de covid-19 en el territorio nacional.

La situación no solo cambia el panorama electoral para mayo próximo, sino también modifica por completo el calendario futbolístico del Campeonato Nacional. Y es que luego de confirmarse, la ANFP informó que este fin de semana se jugará la tercera fecha.

Inicialmente la jornada se disputaría el próximo fin de semana, pero ante la postergación de las elecciones, el ente rector del fútbol chileno decidió adelantar todo para que así los clubes disputen antes sus encuentros.

Colo Colo y O'Higgins animarán uno de los partidos de la fecha. Foto: Agencia Uno

La fecha estará marcada no solo por la pelea por meterse de inmediato en la cima de la tabla de posiciones, sino también por los partidazos que se disputarán. Uno de elos es el de Deportes La Serena ante Universidad de Chile, donde los pupilos de Rafael Dudamel intentarán dejar atrás las dudas ante el equipo de Humberto Suazo y Matías Fernández.

Otro de los partidos que se roba las miradas será el de Colo Colo ante O'Higgins, equipo que los mandó a la promoción y casi al descenso por primera vez en su historia. Finalmente, la jornada se cerrará el día lunes con el duelo entre Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

Revisa el calendario de la nueva Fecha 3

Sábado 10 de abril

16:00 | Unión Española vs. Deportes Melipilla | Santa Laura

18:30 | Audax Italiano vs. Universidad Católica | El Teniente

Domingo 11 de abril

15:00 | Deportes La Serena vs. Universidad de Chile | La Portada

17:30 | Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | Elías Figueroa

20:00 | Colo Colo vs. O'Higgins | Monumental

Lunes 12 de abril

12:00 | Ñublense vs. Cobresal| Bicentenario Nelson Oyarzún

15:00 | Palestino vs. Everton | Municipal de La Cisterna

17:15 | Curicó Unido vs. Antofagasta | La Granja