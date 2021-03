DT de Lautaro de Buin: "Hans Martínez tenía que bajar de peso y se hizo el lesionado cuando estuvo de cumpleaños"

Lautaro de Buin espera por la decisión que tome este miércoles el consejo de presidentes de la ANFP, esto luego que la Comisión del Mercado Financiero certificara que el club que acaba de conseguir el ascenso a Primera B fue acreditado recién este mes como organización deportiva profesional. Es decir, participó de Segunda División, incumpliendo uno de los requisitos exigidos.

A esto se le suma el reclamo de Hans Martínez, quien alega que el club incumplió el contrato, según sus palabras, por dos años, además incurrir en no pago de las imposiciones. El ex delantero de Colo Colo y Santiago Wanderers, actual DT de Lautaro, Carlos Encinas, le respondió al zaguero en La Tercera.

“¡Cómo íbamos a hacerle un contrato por 2021 si no teníamos idea de dónde íbamos a estar! Cómo va a tener contrato por dos años si él pidió que fuera por un año, si a mediados de año me pidió salir a La Serena y yo no quise desarmar el equipo”, dijo Encinas.

Agrega: “cómo le íbamos a hacer un contrato por dos años si no teníamos idea de dónde íbamos a estar en 2021 ni sabíamos cómo iban a ser las bases de Segunda División este año. Si iba a ser Sub 23, con una o dos excepciones. No podíamos hacer contratos con absoluta certeza de que íbamos a subir. Entonces, si él tiene el contrato, que lo muestre”.

“Si él tiene el contrato, que lo muestre. No vamos a incumplir un contrato que está firmado. Yo no voy a prestarme para no cumplirle a una persona que ha sido importante en el proceso”, complementa.

De ahí en más el entrenador lazó duros dardos contra Hans Martínez, a quien critica por exceso de peso y falta de compromiso y profesionalismo, acusaciones de inventar lesiones de por medio.

“Igual nunca logró estar en forma, pero eso no tiene ninguna relación. Él tenía contrato por un año. Y lo sabe. (…) Cómo no van a estar pagadas (las imposiciones). Si nosotros no pagamos a los días 15 nos restan los puntos. Es imposible no cumplir. A Vallenar lo están descendiendo por ese tema. Hubiésemos perdido tres puntos por cada incumplimiento Eso le quita el piso a lo que pueda decir. Ahora, si él quería que lo contratáramos, tendría que haberla peleado, haber bajado de peso”, sostiene.

Sentenció que “estuvo todo el año con 86 kilos y tenía que estar en 76. Tenía lesiones permanentes, se hizo el lesionado cuando estuvo de cumpleaños. Cuando fue papá, le di la oportunidad de que llegara a Talca. Tuvo todas las posibilidades de hacer un buen año. La verdad es que el muchacho no quiere entrenar, pero independientemente de que no quiera entrenar y de que no quiera jugar más al fútbol, si hay un contrato por dos años hay que cumplírselo. Pero entiendo que no lo hay. Cuando no jugaste en todo el año, es bien poco deportivo trasladarle la responsabilidad a otro”.