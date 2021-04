Miguel Ponce ironiza por el gol anulado a la U: “No soy tan inteligente para definir esas cosas como otros”

Una polémica jugada en los minutos finales en La Portada le dio vida a un empate sin goles entre Deportes La Serena y Universidad de Chile, porque el árbitro Ángelo Hermosilla anuló el gol de Mario Sandoval por no tocar el pito, supuestamente.

Ante la polémica, Miguel Ponce, técnico papayero, conversó con los medios sobre la discutida jugada y el análisis de Rafael Dudamel, quien mencionó que “no nos llevamos el partido por un error arbitral”.

“Me dicen que suena el pito, pero estaba seguro que no había sonado el pito, que no había una señal, porque estaba muy cerca y no se había retirado el árbitro. Tengo la sensación, no la he visto y no soy tan inteligente para definir esas cosas como otros. A estas alturas de terminado el partido no tengo las imágenes para tener la claridad y no creo que las vea, porque después es justificar un montón de cosas”, mencionó.

Sobre el análisis del encuentro, expresó que “a parte de la polémica por el gol de la U, hubo oportunidades para poder concretar. Creo que si lo perdíamos habría quedado afectado, porque si había un empate, era lo más lógico (…) jugamos contra la U y estamos conscientes que debemos ganar de local para tener un buen pasar en un torneo largo”.

Pero eso no fue todo, ya que tuvo solo elogios para Matías Fernández: "Cada partido que hemos jugado, ha ido mejorando. Pudo defender un sprint a velocidad en una contra de la U, llegó a cubrir en una posición, estuvo presto para girar, estuvo rápido en tocar el balón. En la medida que vaya alcanzando su nivel será beneficioso para nosotros, no solo por el tiro libre, sino por el juego participativo. Siempre estaba disponible para jugar”, dijo.

Y sobre Humberto Suazo, comentó que “en la medida que vamos ganando peso en lo ofensivo, también Chupete se va a ver mejor y nos vamos a acercar al gol. Son dos personas que por la experiencia y jerarquía son muy importantes para nosotros. Vemos una evolución en Matías importante, que nos pone muy contentos, y Humberto, mientras el equipo se acerque a él, lo vamos a ver mucho más presente”.