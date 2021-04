Rafael Dudamel le echa toda la culpa a Ángelo Hermosilla: "No nos llevamos el partido por un error arbitral"

Universidad de Chile empató sin goles ante Deportes La Serena dejando muchas dudas por el rendimiento mostrado en el Estadio La Portada, pero, el fallo de Ángelo Hermosilla hace que en la U se queden con eso antes de analizar el juego en su globalidad.

Al menos es lo que manifestó Rafael Dudamel en conferencia de prensa post partido, donde aseguró que todo pasó por el fallo del juez.

“No nos llevamos el partido por un error arbitral. El árbitro estaba bien posicionado, había autorizado el tiro libre y luego lo anuló. Como le dijo a un rival, ‘no supe qué hacer, me confundí’, disparó el DT azul.

Deportes La Serena y la U no se hicieron daño en el norte (Agencia Uno)

Agregando que "a mi me dijo que no había autorizado. Las contradicciones del árbitro me dejaron bastante inquieto, porque sus incoherencias al momento de la decisión que nos deja sin los tres puntos. Me deja con amargura".

Consultado por el nivel de su equipo, Dudamel responde que "el equipo me deja con buenas sensaciones porque competimos a un buen nivel, pero con la amargura de no poder sacar los 3 puntos”.

En ese sentido afirma que "hoy corrimos y jugamos juntos, controlamos por muchos pasajes el partido superando al rival. Después del minuto 10 del segundo tiempo nos descontrolamos, nos desordenamos, caímos en una emocionalidad que nos alejó de seguir leyendo el partido. Con los cambios lo superamos. Fue un partido atractivo, bien jugado”.