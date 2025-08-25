Francisco Bozán vuelve a las grandes ligas en el fútbol chileno, luego de la inesperada decisión que tomó uno de los clubes que está comprometido en la Liga de Primera.

Es que el fantasma de la B se puso bravo, y tiene bajo la lupa a este club que se empezó a enredar, por lo que la posibilidad puede ser una realidad con el paso de las fechas.

Se trata de Deportes La Serena, que tomó la decisión de despedir a Cristian Paulucci, tras la derrota en La Portada contra Huachipato y ahora el nombre de Pep Bozán reaparece.

Francisco Bozán es el bombero de un club complicado en la Liga de Primera

Deportes La Serena se encuentra en el lugar 13 de la tabla de posiciones, con 19 puntos, apenas cinco más que Unión Española, que junto a Deportes Iquique se estarían despidiendo con destino a Primera B.

Es así que mediante un comunicado, Deportes La Serena anunció a sus hinchas que Francisco Bozán, quien es el Gerente Deportivo de la institución, se hará cargo de la banca de manera interina.

“Club Deportes La Serena informa a sus hinchas, abonados, comunidad y opinión pública que, tras la desvinculación del cuerpo técnico anterior, Francisco Bozán asumirá de manera interina la dirección técnica del plantel profesional”, dice el escrito.

Esto, “mientras el Club define el nuevo Director Técnico”, agregan. “Confiamos en la experiencia y profesionalismo de Francisco para liderar el equipo en esta etapa de transición y le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos compromisos profesionales”, cierran.

El riesgo que corre La Serena y que Pep Bozán intentará salvar

Cabe destacar que a principios de año, Francisco Bozán, o Pep Bozán como muchos lo han llamado, regresó a Deportes La Serena como Gerente Deportivo, tras su paso por San Luis de Quillota, Curicó Unido y Universidad de Concepción.

En su última estadía como DT de los granates consiguió el ascenso en la Liguilla de enero de 2020, y luego alcanzó a dirigir 13 encuentros en la temporada marcada por la pandemia.

En total, considerando el encuentro final de la liguilla y Primera División, tuvo un rendimiento de 16,6% con un triunfo, cuatro empates y nueve derrotas.

Incluso, Mi Radio captó las primeras imágenes de Pep Bozán a cargo del entrenamiento de este lunes en La Serena.

