Sensini lamenta el empate de Everton ante Palestino: "No aprovechamos una situación importante en que teníamos un hombre de más"

Everton de Viña del Mar logró una igualdad por la cuenta mínima ante Palestino en el marco de la tercera fecha del Torneo Nacional 2021, sin embargo, los Ruleteros quedaron con gusto a poco por haber desperdiciado la chance de escalar a la cima de la tabla.

Los del Coto Sierra comenzaron ganando con gol de Bryan Carrasco a los 55' mediante tiro penal, y aunque lograron mantener la ventaja hasta el final del tiempo reglamentario, los de Roberto Sensini dieron el golpe al 90+3, cuando Cristián Menendez anotó la igualdad definitiva.

Pese a haber rescatado un punto en condición de visitante y con superioridad numérica tras la expulsión de Nicolás Berardo, los de Viña del Mar quedaron con sabor amargo, ya que de lograr una victoria, podrían haber alcanzado a Audax Italiano y Unión La Calera en el liderato.

“En el momento que estuvimos once contra once estuvo parejo. Tuvimos un tiro en el travesaño, también tres o cuatro ocasiones muy claras que no pudimos aprovechar”, explicó Sensini post partido.

El estratega de Everton agregó que "no aprovechamos una situación importante que teníamos un hombre de más y no le encontramos la vuelta para poder jugarle de esa manera a un equipo que se cerró bien. Si a eso le sumas que en sus pocas llegadas convirtieron por penal, aumentó la desesperación en nosotros”.

“Cuando ellos (Palestino) quedaron con 10 hombres jugamos un partido pensando que moviendo la pelota íbamos a ser un gol y eso no es así. Eso es un error que tenemos que mejorar. Después abusamos mucho de los dos delanteros y al perder esa pelota en tres cuartos con los delanteros quedamos muy lejos con los volantes, siendo uno de los principales errores", explicó Sensini.

Everton rescató un punto en La Cisterna.

Roberto Sensini también entregó detalles del juego que espera impregnar en la escuadra Ruletera:

“El fútbol que nosotros queremos es de la pelota en el pie, en el piso, tratar de avanzar en el juego. Hoy no lo pudimos lograr porque no teníamos los elementos para hacerlo, por eso hay que valorar el empate”, reflexionó.

El DT cerró asegurando que "estamos en la tercera fecha, estamos encontrándonos en algunos sectores de la cancha, en esas asociaciones que necesitamos, pero en el segundo tiempo nos desesperamos mucho por querer empatar un partido y por suerte nos llevamos un punto importante en esta cancha muy difícil”.

El próximo desafío de Everton en el plano local será ante Colo Colo, el domingo 18 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito por la cuarta jornada del Torneo Nacional.