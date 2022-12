Ronald Fuentes es "messista", pero hace bolsa a Argentina: "No me gusta que se boten a choros"

Ronald Fuentes logró su tan ansiado retorno a Unión Española, con quienes buscará lograr los buenos resultados conseguidos en el pasado, especialmente en el año 2020, donde estuvieron buena parte del torneo peleando arriba y finalmente terminaron en cuarto lugar.

Pero además de su carrera como DT, el mundialista con Chile en Francia 1998 es voz autorizada para hablar de la Copa del Mundo que se está desarrollando en Qatar. Y el ex defensor, en conversación con el medio partidario Independencia Hispana, mencionó sus favoritos y aprovechó de tirarle un palito a Argentina.

"Soy messista, me encanta Messi, pero no me gusta mucho la actitud de algunos jugadores de Argentina, como Dibu Martínez, Otamendi, Rodrigo De Paul, Paredes. Con los demás no tengo mucho problema, pero no me parece que sean tan altaneros, que les guste burlarse y después cuando les sacan pica a ellos se botan a choros", analizó Ronald.

Sin embargo, profundizó sobre Messi, demostrando la admiración que siente por la Pulga. "Me encanta siempre, para mi es el mejor jugador que he visto. Aparte, es un ejemplo como padre, que eso a mi me llena mucho. Es muy integro como persona y como jugador ni hablar", agregó.

El futuro de Kylian Mbappé

Además, Ronald Fuentes se refirió a Francia, una de las grandes favoritas para esta Copa del Mundo, y también en específico sobre su principal figura, Kylian Mbappé. "Si logra el Mundial este año va a ser favorito para el Balón de Oro. El equipo que sale campeón es la moda y el mejor jugador del equipo es el que tiene la opción de ganar todos los premios", sentenció.

"Mbappé está marcando el futuro como uno de los mejores jugadores del mundo. Y ojo, la Liga Francesa si bien no es tan buena, es muy fuerte defensivamente. Entonces si el fuera a otra liga, donde hay más espacio, donde los jugadores defensivos son un poco más lentos, puede marcar mucha más diferencia todavía. Si va a la Liga Española va a robar, hará 30 o 35 goles por temporada", señaló Ronald.

¿Pelé o Maradona?

Por último, Fuentes se refirió al eterno debate entre Pelé y Maradona, dejando al astro brasileño un peldaño por arriba del argentino.

"No vi jugar mucho a Pelé, pero por lo que he escuchado, todos me dicen que era mejor que Maradona. Me hubiese gustado verlo jugar más, vi alguna cosa, pero si de lo que vi era increíble. Muy rápido, fuerte. Maradona también, era muy bueno, pero lamentablemente su vida personal no le permitió ser el futbolista más importante de la historia. Se fue por el lado equivocado y pierde puntos también con Messi, que además lo vi jugar más", señaló.