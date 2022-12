Ronald Fuentes se encuentra preparando lo que será la temporada 2023 con Unión Española, donde en su regreso al club hispano como entrenador espera repetir sus buenas campañas del pasado y volver a instalar a los de Independencia en copas internacionales.

Para eso el armar un buen plantel es primordial y hay un nombre que acapara todas las miradas no solo para los Rojos, sino que también para el resto del fútbol chileno. Se trata de Carlos Palacios, quien está con deseos de volver a Chile y no ve con malos ojos un retorno al Santa Laura.

Sin embargo, el propio Ronald opta por la mesura en esta pasada. En charla con el programa Independencia Hispana el nuevo DT de los Rojos dejó en claro que feliz recibe a la Joya de regreso, pero sabe que contractualmente es muy complicado por su presente con el Vasco da Gama.

“Yo creo que Carlos está muy enfocado, el problema que no le han dado al minutaje que él quiere para demostrar sus condiciones. Las condiciones no las ha perdido, las tiene ahí sin duda. Yo siempre he dicho: Me encantaría volver a trabajar con él por el gran profesional que es y por la gran calidad que tiene”, afirmó Ronald.

En ese sentido, el DT hispano detalló que “he tenido la opción de almorzar con él en dos oportunidades donde hemos hablado de fútbol, hemos hablado de la vida, porque la verdad que me siento muy cercano a él y un es tipo que quiere jugar quiere, quiere disfrutar de esto”.

“Sabe que es muy difícil que pueda salir de Vasco porque el Vasco compró el pase, no tienen técnico y no saben qué va a pasar con el técnico nuevo. Pero si está la opción de que pudiese venir acá, yo sería uno de los de los de las de las personas más felices de poder volver a trabajar con él y sin duda el hincha hispano también (…) Pero no hay que hacerse grandes expectativas porque está la situación difícil. Tiene ganas de venir, porque es el club que lo formó desde los 13 años y tiene un apreció muy grande”, agregó.

Para cerrar, declaró que “lo llevaría como extremo. Sería maravilloso para todos y para el plantel también por la calidad que tiene sin duda. Es un nombre fuerte a nivel de fútbol nacional, pero bueno no juguemos con la ilusión de la gente”.

Carlos Palacios jugó 58 partidos en su primera etapa en Unión Española, con 10 goles convertidos y 8 asistencias.