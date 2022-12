La selección chilena femenina continúa la preparación de cara al repechaje del Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023. En febrero próximo, las dirigidas por José Letelier se jugarán la clasificación a la cita planetaria contra el ganador del partido entre Senegal y Haití: quien se lleve el triunfo también ganará el boleto a la copa.

Por esa razón, las nacionales programaron un partido amistoso contra la selección femenina del País Vasco, que se jugará el 20 de diciembre en España. El encuentro no será clase A, por lo que no sumará puntos para el ranking FIFA y no obliga a los clubes a ceder a las futbolistas para disputarlo.

Sin embargo, antes del repechaje se jugarán otros tres partidos. Los primeros dos serán amistosos ante Panamá, en ciudad por confirmar, durante el mes de febrero. El segundo será precisamente en Nueva Zelanda contra una selección invitada, que se supo este miércoles que será Argentina.

Originalmente Australia jugaría el amistoso contra la selección cabeza de serie del grupo B, mientras que las neozelandesas harían lo suyo contra Portugal. Ambos partidos fueron programados para el viernes 17 de febrero.

Sin embargo, como las australianas se bajaron, la FIFA se dedicó a buscar una selección mundialista que quisiera jugar tres amistosos. Argentina viajará a tierras oceánicas y enfrentará a la Roja Femenina para ayudarla en su preparación del repechaje. Luego, el lunes 20 y el jueves 23, enfrentarán a las locales en otros dos partidos.

Actualmente, no está confirmado el horario en que se jugará el clásico sudamericano, pero sí se sabe que el estadio North Harbour, de la ciudad de Auckland. En ese mismo recinto deportivo se celebrará el partido que puede darle un cupo en su segundo mundial femenino a la selección chilena.