A una semana de que se diera a conocer su rol como asesor en Azul Azul, Mauricio Etcheverry apareció en la ANFP para reunirse con la Comisión de Árbitros. Como reveló RedGol, el ex mano derecha de Sergio Jadue conversó con Patricio Basualto, Jorge Díaz y Juan Reyes durante la mañana del jueves en Quilín.

La noticia de su visita a las oficinas de la ANFP no fue vista para nada con buenos ojos. Varios nombres del periodismo deportivo nacional dejaron ver sus sospechas por la reunión, sobre todo por el momento deportivo que está viviendo Universidad de Chile.

YRodrigo Herrera también se sumó a los que levantan dudas. El tema fue discutido en extenso durante este viernes en RedGol en La Clave y el panelista urgió a que se aclaren las razones y temas discutidos en la reunión de Etcheverry con los jueces.

"Esta reunión puede no tener nada de malo, pero cuando la U está peleando el descenso y está a tres puntos de la zona roja, con ocho partidos a disputar, esto merece claridad. Uno puede pensar que Etcheverry está haciendo una presión indebida o el trabajo sucio que no quiere hacer el directorio", reflexionó.

"Me parece tremendamente preocupante y se debe aclarar. Sobre todo porque estamos en un momento sensible. Yo no considero que el factor arbitraje sea relevante en la actual campaña de la U. Más allá de alguna situación puntual, podrán discutir la expulsión de Álvaro Brun a lo mejor, pero no veo que estén donde están por culpa de los árbitros", evaluó.

Herrera llamó a que la Comisión de Árbitros aclare al público las circustancias de la reunión. "Que no haya claridad sobre los temas que trataron me parece impresentable. Ahí son los árbitros los llamado a aclarar: deben decir por qué se juntaron y qué conversaron", puntualizó.

"Me gustaría saber quiénes pueden reunirse con los árbitros, porque si yo fuera dirigente de Coquimbo, La Serena o Antofagasta estaría indignado en este momento", sentenció.