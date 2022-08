Universidad de Chile atraviesa un delicado momento deportivo, donde está a tres puntos de la zona de descenso. Y además en lo institucional no parece encontrar respuestas a una crisis que la azota hace mucho tiempo.

Sergio Vargas, ex portero de la U y quien fue gerente deportivo hace unos meses, se refirió al momento que atraviesa el elenco y ve con preocupación el futuro, porque volver a pelear la permanencia es algo que puede derivar en una desgracia mayúscula.

"Irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, a toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es", manifestó el Superman en DirecTV.

Asegura que la mano del DT Diego López no se ha visto desde que arribó a la U, aunque lo exime de cualquier tipo de culpa al respecto debido a que arribó a un elenco con las aguas turbulentas.

"Lamentablemente el equipo no ha rendido. Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados", manifestó el ídolo azul de la década de los 90.

Tampoco ve con buenos ojos la llegada de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, quien es el nuevo asesor de Azul Azul y quien incluso se reunió con la Comisión de Arbitraje de la ANFP, desatando muchas suspicacias.

"No es una buena decisión. Todo lo que no esté claro sobre la propiedad del club debería preocupar más a la Universidad de Chile, daña la imagen de la Universidad. La rectora (Rosa Devés) no puede desentenderse de esta situación", explicó.