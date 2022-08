Rodrigo Herrera se refirió a la contratación de Mauricio Etcheverry en Azul Azul. El panelista de RedGol en La Clave criticó que se recurra al ex asesor de Sergio Jadue como una solución y afirmó que la decisión de la concesionaria es una burla para la hinchada de Universidad de Chile.

Universidad de Chile pasa por un difícil momento deportivo. Los azules acumularon su cuarta derrota en la segunda rueda del Campeonato Nacional y están peligrosamente cerca de la zona de descenso de la tabla de posiciones.

Pero no solo hacen noticia por su rendimiento. Azul Azul fue blanco de críticas durante la semana recién pasada: primero con una carta desde la casa de estudios y luego con múltiples voces que reprobaron la contratación de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, como asesor.

El último en hacer sus críticas a la concesionaria que rige a la U fue Rodrigo Herrera. El panelista de RedGol en La Clave fue duro con la última decisión de Azul Azul y aseguró que esta se está riendo de la hinchada azul al vincularse con Etcheverry.

"Quedará en la historia como una almendra negra y amarga la gestión de Sergio Jadue, la más nefasta de todo el fútbol chileno durante el siglo XX y XI reunidos. El individualismo, las malas gestiones, los robos y situaciones irregulares marcaron un periodo que nos permiten decir que Jadue está cancelado. ¿Pero qué pasa con su entorno?", partió diciendo Herrera.

"Podrán decir que no tienen ninguna condena en su contra y no se ha hecho juicio ni comprobado nada. Es cierto, lo pueden decir. Sin embargo, cuando se recurre a ellos como solución, obviando toda la historia que tienen detrás y las vinculaciones directas con una gestión nefasta, a mí se me encienden las alarmas", continuó.

"Sabemos cómo trabajaban, qué escondieron, cómo se vinculan con la actividad. No nos podemos hacer los tontos y decir, 'yo no sabía que llamé a este señor que era mano derecha del señor que se robó en carretilla el fútbol chileno'. Ese es el problema que tiene que entender Sartor y la gente de Universidad de Chile al momento de llamar a Mauricio Etcheverry como asesor", puntualizó.

"Se están riendo en la cara de los hinchas, están obviando situaciones absolutamente impropias y descancelando a alguien que verdaderamente debe estar fuera del fútbol por el historial que trae y no solamente por la hoja limpia que puede mostrar", sentenció.