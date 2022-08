Diario La Tercera reveló este viernes que Mauricio Etcheverry, quien pasó de ser la mano derecha y defensor de Sergio Jadue a un tipo que trabaja en las sombras y dice desconocer cualquier acto reñido con la legalidad por parte del corrupto ex presidente de la ANFP, es el nuevo asesor de Azul Azul. ¿Qué viene a hacer este personaje?

Universidad de Chile tiene de la que le pidan. Horas después de que la casa de estudios manifestara públicamente su crítica a la manera en que se conduce y los resultados de la gestión de Azul Azul, aparece un personaje en las sombras para echar más pelos a la sopa del conjunto universitario.

Se trata del arribo en calidad de asesor y por un periodo determinado, segun cuentan desde el cuadro azul, de Mauricio Etcheverry, un controvertido personaje que fue la mano derecha de Sergio Jadue al mando de la ANFP, un ciclo que terminó abruptamente con su huida de Chile para participar como testigo protegido en el caso FIFAGate, que lleva la justicia de Estados Unidos por la corrupción en el fútbol mundial.

De acuerdo a lo que confirman a RedGol desde la concesionaria, el dirigente serenense estará a cargo de operaciones y logística. En palabras simples, utilizará sus contactos para poder habilitar una mayor cantidad de estadios que permitan ejercer la localía de Universidad de Chile en los próximos meses, ya que no habrá completa disponibilidad del Estadio Nacional.

El polémico personaje no tendrá poder de toma de decisiones, si no que éstas se mantendrán en manos de las gerencias respectivas y el directorio que encabeza el cuestionado Michael Clarke. "No es un reemplazante de Cristián Aubert", aclaran desde el CDA, en alusión a la salida en junio del hombre fuerte en la mesa de Azul Azul.

Etcheverry, el "amante" que nunca supo nada ni vio nada



Pese a que el mismo Sergio Jadue se declaró culpables de actos de corrupción y soborno ante la justicia de Estados Unidos, que ha postergado repetidamente la comunicación de su sentencia mientras el ex presidente de la ANFP actua como testigo privilegiado, Mauricio Etcheverry ha negado todo conocimiento de quien fuera su mentor.

"Nunca supe ni sospeché nada", dijo el nuevo hombre de Azul Azul al diario La Tercera en 2016. "Si yo fuese él, no volvería a Chile", agregó el año pasado al mismo medio, cuando reconoció que se mantenía en el fútbol como financista de Unión Compañías, conjunto de la ciudad de La Serena que se encuentra en Tercera División.

En ese minuto, Etcheverry confirmó que mantenía el contacto con Jadue. "Sí, nosotros nos comunicamos bastante seguido. Eso sí, estuvimos dos años sin hablar después de lo que pasó. Después hablamos y sigue la misma amistad de siempre. Es un gran amigo, eso no lo voy a negar nunca", explicó.

Otro antecedente sobre la mesa es que Universidad de Chile no es el único club que ha pedido ayuda y asesoría a Etcheverry, pero sí el que tiene mayor repercusión. Por esto, el cuestionado dirigente se autodefine como "el amante" que se oculta en las sombras. A partir de hoy (se espera su visita a la ANFP en las próximas horas), estarán todas las miradas sobre él.