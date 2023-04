Cobreloa es un polvorín luego de la polémica que involucra a David Escalante con la dirigencia presidida por Fernando Ramírez, quien acusó ser agredido por el atacante y pidió que este fuese apartado del plantel adiestrado por Emiliano Astorga.

La situación incluso llevó a un intento de despido por parte del timonel loíno para el delantero, el que finalmente quedó sin efecto, pero dejando al equipo tremendamente dividido en un año donde los resultados deportivos no han sido los mejores.

Uno que analizó este triste episodio en Cobreloa fue Roberto Gutiérrez, quien en conversación con RedGol afirmó que “de una u otra forma tenemos todavía relación con los jugadores que están allá y sabemos lo que está pasando, la situación delicada que están viviendo extra futbolística”.

“De pena, pero no me sorprende, porque el año pasado convivimos con situaciones muy parecidas. Lastimosamente por el beneficio del club, de lo que estábamos viviendo y por la gente lo callamos. No lo dijimos”, declaró el Pájaro.

Para cerrar, el ex delantero de Cobreloa sostuvo que “la gente que está a cargo del club estaba esperando que al cuerpo técnico y a algunos jugadores les fuera un poquito mal para generar este tipo de conflictos que no tienen porque darse y manchar una institución como Cobreloa”.

Cobreloa por lo menos tomó algo de aire en medio de toda esta polémica al vencer por 5-0 a Ojanco en su estreno en la Copa Chile 2023, avanzando a los cuartos de final de la Zona Norte del tradicional certamen criollo.