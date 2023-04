JC Letelier admite rabia por el escándalo en Cobreloa: "Los jugadores no pueden llevar futbolistas al club"

Cobreloa vive un escándalo por estos días. El presidente del club, Fernando Ramírez, acusó a David Escalante de haberlo agredido. E incluso elevó una denuncia a la Inspección del Trabajo por ese episodio, aunque Chiquito afirma que el mandamás loíno debe demostrar sus dichos y agradece contar con testigos, como su colega delantero Gustavo Gotti.

RedGol tomó contacto con un histórico de la institución calameña: Juan Carlos Letelier, delantero goleador que supo ganar dos títulos en la escuadra naranja. "Creo que una de las cosas que siempre se destacó fue que era uno de los equipos de buen pasar económico y futbolístico y lo que eran las personas que llegaban a la institución, dirigentes y jugadores. En vez de subir, Cobreloa en ese sentido ha bajado cada vez más", expresó el otrora seleccionado chileno.

"A los históricos, que estuvimos años en club, nos da pena y un poquito de rabia lo sucedido. Cosas que no se habían visto, como que un jugador se agarre a combos con el presidente del club. No deberían pasar esas cosas", apuntó Letelier en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Letelier: "Los jugadores no pueden llevar futbolistas para que el club los contrate"

Otro punto que abordó Juan Carlos Letelier fue lo que reconoció el propio Chiquito Escalante, quien sin ningún tapujo admitió que había traído un jugador joven a Cobreloa con el fin de que lo ficharan. Pero que los trámites no fueron tan expeditos, a diferencia de lo ocurrido con un joven que acercó José Luis Díaz, otro símbolo de la institución.

"Los jugadores no pueden llevar futbolistas para que contrate el club. Eso es algo entre la gerencia deportiva más el entrenador. Ellos piden jugadores. Esta situación no debería verse. Vi un reportaje de los empresarios en el fútbol chileno y acá estamos viendo otra prueba: jugadores que estuvieron en Cobreloa, conocidos o amigos de algunos dirigentes, llevan jugadores que quizá no son de la calidad del club. Pero acá va la parte técnica y la dirigencial. Si los están pasando a llevar, creo que el problema es mayor", expresó el Llanero Solitario.

El oriundo de Valparaíso también le mandó un mensaje a otro ícono de Cobreloa, quien hoy se desempeña como gerente deportivo. "Qué pena que esté involucrado en esto Óscar Wirth. Pero hay que aclarar las cosas para saber cómo fue todo, tanto la parte de jugadores que quisieron llevar un futbolista y la parte gerencial, que dejaron al jugador que llevó al Pepe Díaz. Hay que ver cuál es el meollo de este problema", cerró JC Letelier en el diálogo con el incomparable Florete.