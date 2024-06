Christian Pavez se reconoce como un fanático hincha del club y no aguantó más con los escándalos que vio durante su época como jugador de Cobreloa. Y que debió callar mientras seguía ahí. Aunque todo terminó después de perder el duelo por el ascenso a la primera división ante Deportes Copiapó.

Luego de aquella derrota, Pavez tomó una decisión drástica: le puso fin a su carrera profesional. “Me dolió mucho. Ahí dejé de jugar por las cosas que vi, por lo que tuvimos que callar. Tuvimos que vender el resultado. Por querer ganar, el club tapó muchas cosas”, aseguró el exmediocampista loíno en un diálogo con Socios del Desierto.

“Y eso para mí, que jugué por ser profesional y cuidarme en las comidas. Hubiese querido ser mucho mejor jugador, pero alargué mi carrera por el profesionalismo. Nadie puede decir nada de mí en esa parte”, agregó el exvolante, quien también pasó por Rangers de Talca y San Marcos de Arica.

Christian Pavez en acción ante Santiago Morning en su primer paso por Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Por cierto, en el panel del programa partidario le consultaron más detalles sobre si lo que hubo que tapar se sabría. “Todos queríamos que Cobreloa subiera. Pasaron muchas situaciones, tener que callarlas y no poder dejar la cagá me frustró. Decía que no quería otro año más así, tengo que criar hijas, en un ambiente donde se calle todo por un resultado”, reflexionó Pavez.

“Qué suerte que al año siguiente lograron la meta, pero creo que el club necesita más sustento moral para llegar arriba. No es venderse a obtener la meta y subir. Si hoy tuviera más ese sustento, le estaría yendo mejor. Lo digo como cobreloíno: tendría una base más formada. Subimos porque había buenos jugadores y se tomaron decisiones técnicas correctas, pero el club no estaba bien moralmente”, agregó el santiaguino que el 23 de julio cumplirá 36 años

Christian Pavez aborda varios escándalos de Cobreloa: acusa que se tapó la denuncia por violación

Christian Pavez siguió adelante con los detalles de algunos escándalos en Cobreloa, donde tuvo dos ciclos. Aunque el último fue en la temporada 2022, que terminó con un frustrado regreso a la élite de los Zorros del Desierto. Uno de los hechos que se trataron de ocultar, según el, fue la denuncia por violación que tiene a ocho de los nueve implicados en prisión preventiva.

“Creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública. Fue el año anterior que llegué, pero cuando llegué justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo. No sé si lo hicieron, pero yo estuve ahí cuando lo callaron”, aseguró Pavez.

Prosiguió con su desahogo. “Vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada. Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada para tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así. Me llevó a mirar de otro modo a mis hijas”, dijo, siempre en la charla con SDD.

“Lamentablemente tuve que callarme situaciones en mi casa. No sé si pasó o no lo de la niña. Si pasó o no, callar ese tipo de cosas…si hubiera sido mi hija, me habría dolido callar. Hay varios ex compañeros que pasaron, pero son temas fuertes”, apuntó también Pavez.

Christian Pavez también fue rival de Cobreloa: con Rangers de Talca. (Pedro Tapia/ Photosport).

Y dejó claro que la directiva del club miró hacia otro lado. “El club tuvo que tomar decisiones. Eso arrastró más decisiones: avalar ludopatía, adicciones. Porque habían adicciones que teníamos que aguantar todos siendo jugadores profesionales. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, reveló el retirado volante.

Christian Pavez avala las acusaciones de David Escalante

Hace algún tiempo, Cobreloa se remeció por una denuncia de David Escalante, quien aludió sin nombrarlo, pero muy directamente a su excompañero Axl Ríos. Dio a entender que el jugador, que hoy juega en Everton de Viña del Mar, había ido para atrás en la serie frente a Deportes Copiapó.

David Escalante fue el primero en destapar la olla en Cobreloa. (Andres Pina/Photosport).

“Algunos criticaron a Escalante. A lo mejor habló más de la cuenta, pero tuvo personalidad para hacerlo. Al no tener evidencia, mejor dejo ahí las cosas. Pero las viví. Que hablen, que digan ‘yo me equivoqué, hice esto. Y no solo, con tres compañeros más”, cerró Christian Pavez. ¡Ufff!

