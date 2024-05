Habla abogado de ex cadetes de Cobreloa: “Muchos parlamentarios van a tener que salir a ofrecer disculpas públicas”

Cobreloa está en atravesando un delicado presente institucional luego de la detención de nueve cadetes del club por presunta violación masiva contra una mujer. Esto se produjo en el marco de la investigación del hecho supuestamente sucedido en septiembre del 2021 en la Casa Naranja.

Los jugadores que fueron detenidos son Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Víctor Contreras, abogado defensor de seis de estos nueve jugadores acusados, salió a cuestionar la medida de prisión preventiva contra sus clientes, señalando la falta de argumentos para esta postura.

“Me llama la atención cómo se llegó a la conclusión de dictar una prisión preventiva, siendo que los antecedentes eran muy vagos y no daban para fundamentar la medida gravosa”, afirmó en charla con La Tercera.

En ese sentido, el abogado sostuvo que “los jugadores confían en su inocencia, los familiares igual. Tienen la plena convicción de qué fue lo que pasó, efectivamente, el día de los hechos y también de esto podrá salir a la luz pública, de demostrar todo lo que ya se ha dicho”.

La formalización de nueve ex cadetes de Cobreloa por una presunta violación grupal ocurrida en 2021 en las inmediaciones de la Casa Naranja en Calama y que fue denunciada por una joven. | Foto: Photosport.

“No son un peligro para la sociedad”

Además, Contreras apuntó a que “muchos parlamentarios van a tener que salir a ofrecer disculpas públicas, porque han ejercido presión política, social, mediática sin tener todos los antecedentes para decir, con certeza alguna qué pasó realmente. Vamos a perseguir eventualmente algún tipo de responsabilidad de personas que hayan hecho denuncias sin fundamentos”.

Por úlitmo, el jurista dejó en claro que tiene nuevos antecedentes para cambiar el rumbo de este proceso: “No quiero aventurarme en decir las pruebas, pero son materiales, audios, conversaciones de Whatsapp, testigos, prueba testimonial, audiovisual, múltiples pruebas que no se tuvieron a la vista en la formalización. Contamos con esa evidencia. Nuestros representados son personas que nunca han estado privados de libertad, nunca han tenido ningún acercamiento de tipo delictual. Son personas que tienen irreprochable conducta anterior”.

“Todos esos antecedentes debieran tenerse en cuenta para poder tener una perspectiva respecto de si piden o no una prisión preventiva. Estamos hablando de chicos jóvenes, conocidos en la región, que claramente no se van a arrancar y no son un peligro para la sociedad”, concluyó.

