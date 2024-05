Cristián Caamaño le pasó la cuenta a Cobreloa tras la detención de nueve ex cadetes por una acusación de violación masiva. Los loínos habían comunicado que una investigación interna no acreditaba el gravísimo hecho.

Escándalo gravísimo y terremoto en Cobreloa con réplica en Provincial Osorno y rebote en el fútbol chileno. Este jueves la PDI tomó detenidos a nueve ex canteranos del cuadro loíno, esto en medio de la investigación por un caso de violación masiva denunciado por una joven y que habría ocurrido en 2021.

Dos de los detenidos integran el plantel del equipo de Cobreloa y uno se encontraba a préstamo en Provincial Osorno. Los tres fueron aprehendidos mientras se encontraban entrenando con sus respectivos equipos.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño se lanzó en picada contra Cobreloa, quien a principios de abril emitió un comunicado explicando que había contratado un estudio de abogados para realizar una investigación interna, que había considerado que “en los antecedentes recabados no fue posible acreditar que en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación”.

Caamaño le dio con todo a los loínos: “nueve jugadores detenidos por la PDI. Ahora con qué cara va a salir el directorio de Cobreloa que hace unas semanas emitió un comunicado diciendo que después de una ardua investigación, en la que se había entrevistado a todos los supuestos involucrados, no se había detectado ninguna falta de estos futbolistas tras las acusaciones que hizo la niña”.

“En Cobreloa miraron todos para el lado”

“Resulta que ahora la PDI termina con la detención de nueve jugadores pertenecientes a las divisiones inferiores de Cobreloa, en un hecho que de verdad, creo que el club naranja lo ha enfrentado de pésima manera”, agrega el rostro de la 92.1 FM.

El comentarista complementa que “creo que ha hecho todo por encubrirlo en vez de abrir todas las puertas para que se realizara la investigación en su momento de este caso, que ocurrió hace mucho tiempo, y recién ahora está saliendo a la luz pública hace como seis meses. Nadie en el club hizo absolutamente nada, miraron todos para el lado un hecho gravísimo”.

Caamaño se lanza en picada contra Cobreloa tras la detención de nueve ex canteranos.

En ese momento opinó Patricio Yáñez: “la justicia funciona, que bueno que funcione, porque los clubes quizás no tienen los elementos para investigar. No tienen investigador ni nada. Pero ante un hecho que se ha denunciado, toma medidas, separa los posibles responsables”, sostuvo.

Cristián Caamaño sentenció: “y si no tienes para investigar como corresponde, no hagas investigaciones a medias. No hagas declaraciones que hoy quedan como absurdas”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.