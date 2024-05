Los ánimos no son los mejores en Cobreloa. Dentro de la cancha, la mala racha solo se extiende: ya son tres derrotas consecutivas. Afuera, la cosa no mejora: enfrentan el juicio a ex cadetes por un caso de violación masiva que se registró en 2021.

Dentro de las múltiples noticias que se han ido desplegando de este tema, hoy surgió la versión del estudio de abogados Colombara Estrategia Legal, que defendieron su propia investigación sobre el caso.

El equipo jurídico había determinado que en el caso de los cadetes, no existía culpa del club calameño, acreditando que el delito denunciador, es decir la agresión de sexual, “no pudo ser acreditada”.

“Se revisaron documentos que se hicieron llegar, información de medios de comunicación o de prensa y finalmente se llegó a una conclusión que, en términos básicos, no se acreditó la existencia del hecho denunciado, o el hecho que habría dado lugar a la investigación. Es decir, el supuesto delito de carácter sexual”, enfatizaron desde el estudio, en conversación con La Tercera.

Palabras polémicas

No son palabras del todo afortunadas. Eso porque en la investigación hecha por Fiscalía, ya se tomaron ciertas medidas, como la prisión preventiva. Eso como medida preventiva.

Frente a las críticas, Colombara Estrategia Legal salió al paso y explicó su labor: “La Directiva actual del Club Cobreloa, en vista de su preocupación por lo que se denunciaba y por la víctima, solicitó una investigación interna para determinar si había habido negligencia del Club y si se habían aplicado los protocolos internos, ambos puntos en relación al hecho denunciado”, especificaron a La Tercera.

“Obviamente, la Investigación Interna no podía tener como objetivo determinar si se había cometido un delito, porque eso es facultativo del Ministerio Público y de los tribunales”, agregaron desde la firma.

“Cobreloa esperaba el avance de la investigación del Ministerio Público, ante quien había presentado denuncia, y que después de tres años se tradujo en las nueve formalizaciones. Entendemos que en el último tiempo, además de la investigación interna, deben haber aparecido antecedentes que explican que no se haya formalizado antes. Ahora, hay que esperar el avance de la investigación y el Juicio Oral”, cerraron.