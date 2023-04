Una verdadera revuelta internta se está desarrollando en Calama. Cobreloa, sumido en una crisis deportiva al no poder emular los resultados del año pasado en la Primera B, además ahora debe convivir con problemas internos protagonizados en particular por Fernando Ramírez, presidente de la institución, y David Escalante, jugador.

Todo comenzó cuando Ramírez acusó que Escalante lo había golpeado luego de una práctica, sin embargo el jugador no se guardó nada y si bien reconoció un entrevero, aseguró que jamás le puso una mano encima al dirigente.

Sin embargo eso no quedó ahí, sino que se presentó un recurso ante la Inspección del Trabajo y luego de ello, se invlucraron actores como el SIFUP, que defendió a Escalante, e incluso provocó que la directiva en pleno se desmarque de los dichos de Ramírez, quien tras la entrevista no ha vuelto a comunicarse con los medios.

Una verdadero terremoto que a juicio de uno de los más grandes ídolos, sino el más, del conjunto nortino, apuntó con fuerza a los dos protagonistas. Víctor Merello, campeón de dos torneos nacionales con los naranjas, además de una Copa Chile, señaló que estas situaciones solo empañan la rica historia del club.

"Es una pena enorme. Cuando una institución es bien guiada y administrada, este tipo de cosas no pasan. Las cosas no se han hecho de la mejor manera y todas estas circunstancias de malos resultados y hechos extradeportivos resaltan más de lo que uno desearía", comenzó reflexionando en conversación con RedGol.

"Todos quieren que una institución grande como Cobreloa esté en los lugares que le corresponden. Esto es puro daño para la imagen de una institución con mucha historia y es indudable que genera una pena enorme", agregó.

A la hora de analizar lo que está pasando, Merello señaló que el diagnóstico pasa "primero por ver cómo está el club, cómo se está manejando y qué situaciones van provocando todo esto. De lo que yo he leído en cuanto a lo que sucedió, creo que es algo nefasto y negativo".

Además, le pegó a David Escalante, sobre quién señaló que "jugadores en actividad no pueden estar haciendo negocios y trayendo jugadores o contratando.Tu puedes traer un jugador para que se pruebe, por amistad o porque te interesa, pero no puedes como jugador activo estar metido en esos frentes. Eso me parece que no puede suceder".

Pero también le puso responsabilidad a Ramírez, sobre quien destacó que "lo del presidente llevando barras a los entrenamientos me parece que es una presión doble. Cuando los jugadores reciben esa presión es indudable que las cosas no van a funcionar".

"Lo principal cuando eres de una directiva o siendo presidente de una institución es conversar con el técnico. El es el único que tiene la responsabilidad de sacar los resultados, ver a quién pone. Pero no se ha hecho así y eso daña la imagen de una institución con una historia brillante", cerró.