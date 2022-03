Reinaldo Sánchez vive un difícil momento como timonel de Santiago Wanderers, y en medio de las críticas de los hinchas deslizó la posibilidad de dejar su cargo en el club que hoy lucha en la Primera B del fútbol chileno.

El agónico empate de los caturros ante Santiago Morning estuvo marcado por dos cosas; los insultos de Jorge Garcés y la invasión de un grupo de hinchas a la cancha pidiendo la salida de uno de los miembros del directorio de Sánchez, Gianni Rivera.

El mencionado exgobernador de Marga Marga es un reconocido simpatizante de Universidad de Chile y Everton, lo que ha generado escozor en la fanaticada porteña y enfatizado las diferencias entre fanáticos y dirigentes.

Todo esto, sumado a críticas por el rendimiento deportivo, colmaron la paciencia del máximo accionista de Wanderers, que en conversación con El Mercurio de Valparaíso no descartó decirle adiós al club.

"Creía que no iba ser tan difícil y creo que se está poniendo bastante difícil. Yo no voy a dejar el club por culpa de los violentos, pero creo que con el tiempo que me queda, quizás pasar rabias a esta altura no vale la pena", lanzó.