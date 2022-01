El fin de semana recién pasado, la Corporación de Santiago Wanderers realizó elecciones donde salió ganadora la lista que encabezaba Angélica Escudero. Una mujer de 32 años, egresada de licenciatura en historia y actualmente estudiante de Ingeniería en Administración de Recursos Humanos, que espera poder devolver la identidad del club a sus hinchas, que han perdido participación desde la llegada de la Sociedad Anónima Deportiva.

Es que ella se hizo fanática del cuadro caturro hace mucho tiempo y sabe lo que siente el porteño. "Mi vínculo nace el 12 de febrero del 2001, cuando mi papá me invita a ver a Wanderers a un clásico con Everton, que terminó con triunfo wanderino por 1-0. Ese fue el inicio de un amor que no se va a acabar nunca. Me enamoré del grito de gol, de la fiesta, la algarabía de un clásico. Desde ahí mi papá me empezó a llevar a todos los partidos y ese año terminamos siendo campeones, algo que no se ha vuelto a repetir, me marcó mucho. Tiene además un componente familiar importante, vamos 15 o 20 personas al estadio", parte señalando.

Angélica indica que ser la primera mujer en presidir la Corporación "lo asumo con mucha humildad, es un orgullo y privilegio ser la primera mujer presidenta", aunque se baja de la nube indicando que "soy capaz de ponerle paños fríos a ese cargo. Esto porque no soy la primera dirigente, anteriormente tuvo otras mujeres presentes, pero presidirla sí es un hito. Entiendo que mi presencia es por el apoyo de socias y socios que han visto lo que hemos hecho como lista. Tenemos gente capaz que serán mis pilares fundamentales. Uno como mujer trata de reconocer a sus pares, representarlas de la mejor forma posible y conocer otras experiencias de wanderinidad, ligada sobre todo con las mujeres".

Por lo mismo, estará el desafío de "instalar en la interna cierta agenda de género, para tener avances, actualizaciones de la vida institucional, que nos hagamos cargos de las demandas de las mujeres transversalmente en nuestra sociedad y que tiene que ver con la apertura de espacios".

Sobre el poder que podrán ejercer en la institución, se muestra cauta en su discurso. "Estamos claros y debemos ser transparentes: hoy nuestro nivel de injerencia es bajo precisamente porque el poder de decisión lo da el paquete accionario. La Corporación tiene dos directores de un total de nueve, en ese sentido incidir en lo que ocurra en el primer equipo es complejo", aclara.

Sin embargo, su intención es "fortalecer la Corporación para que cuando se acabe el contrato de concesión pueda ser una opción real de administración de la rama de fútbol profesional, o en su defecto, no quede en situación tan desfavorable".

Por lo mismo, tiene palabras para el presidente Reinaldo Sánchez. "Es un dirigente que es histórico en el fútbol, tanto en Wanderers como a nivel nacional por ser presidente de la ANFP, impulsor del CDF (hoy TNT Sports) la principal fuente de entrada de los clubes. Sin embargo, mi apreciación es más bien distante", detalla.

Esto "en relación principalmente a la gestión que tuvo como presidente del club y en particular a la apertura de participación que pudiesen haber tenido socias y socios. En términos deportivos, hay muchas personas que defienden que con él se ganó el último campeonato, lo que es innegable, todos lo vivimos, pero entendemos que la visión de club no va solamente por el desempeño deportivo, también se necesitan crear otros espacios que sean para la participación de socios y socias".

Por lo mismo, entiende que "es difícil un alineamiento con la Sociedad Anónima pues tenemos visiones distintas de lo que tiene que ser el club, principalmente por la apertura de participación de socias y socios, pero queremos lo mejor para Wanderers y si podemos ser útiles vamos a apoyar en todo lo que se pueda. Pero entendemos que lo ideal es que los clubes no sean administrados por Sociedades Anónimas Deportivas y que, por lo tanto, partimos en veredas que están frente a frente, aunque trabajando en lo que es mejor para Wanderers".

Para Angélica, "los socios y socias que le dan vida a la Corporación esperamos que se sientan convocados por nuestra administración, que se pongan a disposición pues nos han llegado cientos de mensajes, ojalá sea así y tengamos más proyectos. Hay que reconstruir el club más allá de los 90 minutos. Hay que fomentar la práctica deportiva y social de distinta índole. Que tengan un rol preponderante".

Finalmente, señaló lo que espera de Jorge Garcés, que comandará al club en la Operación Retorno. "Le deseamos éxito, pero lamentamos la forma en que se dio su llegada, fue poco prolija, poco profesional, aunque es algo que no depende de él. Me hubiese gustado que su retorno hubiese sido en un escenario más tranquilo. Su éxito será la alegría de miles de wanderinos y wanderinas, espero que podamos conocernos luego para tener una buena relación", cerró.