Coquimbo Unido tiene la obligación de repuntar en la segunda rueda del Campeonato Nacional y sigue armándose con ese objetivo. Para eso, el elenco de la cuarta región ya aseguró el fichaje de Ignacio Jeraldino y también se quedó con Sebastián Galani.

Patricio Graff sigue buscando a su tercer refuerzo y un nombre llamó la atención en el puerto: el del zaguero Alejandro Donatti. El argentino finaliza contrato con San Lorenzo a fines de este mes y, al no ser considerado para una renovación, se abrió a escuchar la oferta de Coquimbo Unido.

Pero todo quedó en nada. Luego del encuentro entre los piratas y Deportes Melipilla por la tercera fase de la Copa Chile, Graff fue consultado sobre el refuerzo que atrajo a Coquimbo. Y el estratega aurinegro descartó la llegada del jugador y mostró su molestia ante su actitud.

"Ya no lo espero, a mí no me ha contestado", aseguró en conversación con Golazo de la Radio San Bartolomé. "Por mi parte lo descarto. Lo mínimo es que una persona tenga respeto por la otra, sea cual sea su función. El chico tendrá otros intereses, pero una simple respuesta para decirme que no era más simple”, agregó.

Ante la imposibilidad de contactar al jugador, Graff piensa en otras opciones para la zaga y espera definir el nuevo nombre esta semana, según comentó al medio regional. Antes de pensar en salir de la zona de descenso en la liga local, los piratas deben enfocarse en enfrentar a Deportes Melipilla en la vuelta de Copa Chile, llave que quedó abierta luego de su empate 1-1.