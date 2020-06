Pancho Sagredo: “Si no se mete EEUU, Jadue podría haber sido el presidente de la Conmebol”

Este viernes Amazon Prime Video estrena la serie “El Presidente”, la que en voz de Julio Grondona relata el FIFAgate y lo personifica en la figura de Sergio Jadue, expresidente de la ANFP y hoy, testigo protegido del caso que espera por su sentencia en Miami.

Francisco Sagredo, periodista de ESPN y Radio Agricultura, escribió junto a Fernando Tapia el libro “Juego Sucio”, que narra toda esta historia antes que Amazon se interesara y lo llevara a la TV y hoy conversa con RedGol sobre aspectos desconocidos del "Doctor".

"Jadue es un personaje que está marcado por estar en el momento preciso, en el instante adecuado y saber aprovechar las oportunidades. Su personalidad, su forma de ser. Es un tipo necesitado de ascender, características que le permitieron hacerlo a la velocidad de la luz en la Conmebol", cuenta de entrada.

"Juego Sucio" es el libro en el que Francisco Sagredo y Fernando Agustín Tapia relatan la caída de Sergio Jadue y el escándalo de corrupción en Conmebol.

Pero la llegada de “Checho” a la Conmebol no es de un día para el otro, primero llega al poder en Chile, medio de rebote e increíblemente, por ser el único “limpio” y que no tenía negocios ocultos con el ente rector del fútbol.

"En el caso de la situación chilena, es el puesto por los popes de los equipos grandes del fútbol chileno, los Yurazeck, los Ruiz-Tagle, los Gazitua en su momento, en la ANFP, con el nombre del presidente ´yogurt´, es decir, con fecha de vencimiento. ´En tres meses nos sacamos a este cabro chico´, decían, porque la idea era reposicionar a un candidato del estilo de Segovia, que le ganó la elección a Harold y fue bloqueado, pero se encontraron con un tipo muy hábil, ambicioso y que se afirmó en el poder de manera extraordinaria, que fue reelecto unánimemente", relata.

Sobre su rápido ascenso y simpatía que logró tener de parte del “Padrino” de la Conmebol Julio Grondona, comenta que "Jadue es muy hábil, es un tipo carismático. Cuando quiere, es simpático, entrador y eso le permitió ir escalando, ganándose el respeto y la simpatía de la Conmebol. En la ANFP aprovechó su cuarto de hora, dijo ´así que me pusieron de presidente, pues lo seré y me voy a quedar acá, al tacho de la basura eso del presidente yogurt´. Si no muere Grondona y todo sigue como estaba ni se mete Estados Unidos, en una de esas Jadue era presidente de la Conmebol hoy día".

El periodista finaliza comentando la evolución que tuvo Obviamente la personalidad fue cambiando porque le agarró el gustito al poder y al dinero. Es un tipo joven, que no venía de manejar una gran fortuna y mucho menos en su vida personal. Se encandiló con todo esto que vio y no fue difícil que ocurriera lo que ocurrió, de entrar en este sistema de corruptela y los doctores de la Conmebol.